Pelo menos três pessoas morrem após ônibus bater em carros e despencar de ponte na Rússia; veja

Pelo menos três pessoas morreram em São Petesburgo, na Rússia, após um ônibus com 20 passageiros cair em um rio. As imagens do acidente foram registradas por câmeras de segurança, que revelam que o coletivo bateu em outro carro antes de fazer uma curva fechada e despencar da ponte com imagens horríveis mostrando o momento em que ele bateu em um carro e caiu da ponte.

O veículo fora de controle foi visto fazendo zigue-zague pela estrada, batendo em veículos que vinham na direção oposta antes de atravessar a cerca da ponte e cair no rio Moika. Pessoas começaram a correr até o ônibus ele foi afundando no rio, até o momento em que ficou com apenas o teto visível acima da água.





Um ônibus caiu em um rio nesta sexta-feira em São Petersburgo..na Rússia.



Os serviços de emergência correram para o local e realizaram uma operação de resgate rápida. Seis pessoas teriam sido hospitalizadas. O motorista teria sido preso e levado para interrogatório pela polícia, e as autoridades dizem que ainda estão tentando entender o que aconteceu.

Moradores locais que passavam no momento do acidente foram vistos pulando no rio e ficando em cima do teto do ônibus enquanto tentavam retirar as vítimas do veículo afundando. Outras pessoas que passavam jogaram boias salva-vidas para ajudar no esforço de resgate, enquanto um barco que passava também parou nas proximidades.

Acredita-se que oito pessoas foram retiradas com vida através da escotilha no teto do ônibus pelos socorristas. Outras dez saíram por conta própria e depois foram resgatadas por barcos de resgate no rio Moika, segundo relatos.

