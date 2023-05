Pelo Sport Tudo nestes 118 anos

A- A+

Hoje festejamos um dia especial para o torcedor do Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro completa 118 anos. Um Clube forjado em valentia e luta, feita por diversas conquistas e vitórias. Nasceu para ser campeão. Nome que se confunde com a própria história social, cultural e esportiva da nossa cidade.



É o único que traz o nome Recife, nossa capital pernambucana, na sua marca. Um sonho que virou realidade do nosso fundador, Guilherme de Aquino, que retornando ao Recife após finalizar seus estudos na Inglaterra, carregava na mala as camisas nas cores vermelha e preta, que se tornaram marcas de um clube aguerrido e campeão.



O Sport foi o primeiro clube de futebol de Pernambuco. Foi o primeiro campeão de terra e mar, quando conquistou o Estadual de Futebol e de Remo em 1923. É o maior campeão pernambucano, com 43 títulos. Somos o primeiro campeão brasileiro do Norte e Nordeste. Somos o primeiro campeão da Copa do Brasil do Norte e Nordeste.



Sport Club do Recife é nome de avenida na cidade. Foi o primeiro clube nordestino a constar na lista do IFFHS, órgão reconhecido pela Fifa e que é responsável pela soma de todos os resultados de torneios nacionais e internacionais, ficando entre os 100 melhores do Mundo. O Sport nasceu para ser um clube de futebol, mas também se tornou vitorioso em outros esportes. Os primeiros passos foram dados no críquete, no remo, no tênis e na caça submarina.



Hoje, o nosso Clube é uma das maiores agremiações do esporte olímpico brasileiro, com títulos nacionais e internacionais, além de revelar talentos para o Mundo. E o que dizer da nossa torcida, a maior do Estado. Por sinal, ela é quem move o nosso Clube. “São gerações e corações trazendo a história”, conta nosso hino. É quando grita o cazá, cazá, cazá na Ilha do Retiro que o adversário conhece sua força e sente o temor. Quando alguém diz que o torcedor do Sport tem mania de grandeza, corrijo logo: temos apenas grandeza!



O Sport Club do Recife é muito mais do que um clube social ou esportivo. Abraçamos todas as causas. Somos uma Ilha Plural, promovendo a representatividade, a inclusão e a diversidade.



Somos contra toda forma de racismo e xenofobia. Torcer pelo Sport é um sentimento que ultrapassa todas as barreiras do desporto. Ser torcedor do Leão é fazer parte de uma nação. A nossa marca se tornou universal, reconhecida em qualquer canto do Mundo. E aos poucos, estamos recuperando a credibilidade e a respeitabilidade do Clube no cenário nacional e internacional. Um desafio que ainda precisará ser vencido nas diversas batalhas que teremos pela frente. Não queremos apenas que o Sport seja uma força no Estado. Ele precisa ser referência regional e nacional, para avançar e conquistar, também, o mercado internacional.



Como diria Ariano Suassuna, impecavelmente no seu Sport fino, “o Sport pra mim, é e sempre foi uma das coisas mais importantes da minha vida”. E é sobre os olhares de Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, que vamos festejar este dia 13 de maio. Ao lado de todos os torcedores, que vivem e sentem a paixão pelo Sport Club do Recife. Aqui, deixo um poema, de autor desconhecido, que reflete todo o sentimento de torcer pelas nossas cores:

Serei Sport,



Mesmo que a bola não entre,



Mesmo que a Ilha do Retiro se cale,



Mesmo que o manto sagrado desabote.



Serei Sport,



Mesmo que a vitória esteja longe,



Mesmo que seja longa a jornada,



Mesmo que seja dura a caminhada.



Sport, no peito e na alma,



No grito e nas palmas,



Serei Sport até morrer!



Pelo Sport Tudo!







*Presidente Executivo do Sport Club do Recife





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

SPORT Após duas vitórias na Ilha do Retiro, Sport empata com Ituano em São Paulo