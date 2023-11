A- A+

MUNDO Pelo terceiro dia, Índia continua com tentativa de resgate de 40 trabalhadores presos no túnel Equipes de resgate estão bombeando oxigênio para o túnel e também entregando alimentos pequenos, como frutas secas, aos trabalhadores

Mais de 100 socorristas retomaram nesta terça-feira (14) as operações para tentar resgatar 40 trabalhadores presos após o colapso de um túnel em construção no estado de Uttarakhand, norte da Índia. Desde domingo, as escavadeiras abrem um túnel alternativo para permitir a saída das vítimas.

“Nosso maior sucesso é que estabelecemos contato e fornecemos oxigênio e alimentos”, disse à AFP o diretor administrativo do distrito de Uttarkashi, Abhishek Ruhela. “Estamos a fazer tudo o que é necessário para a sobrevivência deles”, acrescentou.

As equipes de resgate estão bombeando oxigênio para o túnel e também entregando alimentos pequenos, como frutas secas, aos trabalhadores.

Uma empresa governamental de infraestruturas e rodovias informou que estava tentando instalar um tubo de alumínio de 90 centímetros de diâmetro, largo o suficiente para que os trabalhadores conseguissem rastejar pela passagem até o exterior.



O túnel, de 4,5 quilômetros, está sendo construído entre Silkyara e Dangalgaon para conectar dois dos templos hindus mais sagrados, o de Uttarkashi e o de Yamunotri.

A obra é parte do projeto Char Dam Road, que pretende melhorar as ligações com alguns dos santuários hindus mais populares do país, assim como com as regiões próximas da fronteira com a China.

