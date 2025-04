A- A+

SEGURANÇA Penitenciária Professor Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, é desativada nesta terça (1º) A após mais de cinco décadas em funcionamento, a Penitenciária Professor Barreto Campelo está sendo totalmente desativada em ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco

A Penitenciária Professor Barreto Campelo (PPBC), na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, está sendo desativada nesta terça-feira (1º), após mais de cinco décadas em funcionamento. A desativação total do equipamento de segurança é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP).

A iniciativa, batizada como Operação Ponto Final, faz parte do plano de reestruturação do sistema prisional do Governo do Estado e atende a uma reivindicação histórica de moradores e turistas do Litoral Norte.

A unidade prisional é composta de 640 vagas masculinas, com 472 presos recolhidos sob o regime fechado, os quais estão sendo transferidos para outros estabelecimentos penais da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A mobilização de segurança para a transferência ocorre de forma integrada com a atuação de 115 policiais penais, 12 policiais civis, 332 policiais militares, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e serviços de inteligência. A ação conta ainda com monitoramento por drones e câmeras.

O equipamento de segurança está sendo totalmente desativado nesta terça-feira (1), em uma ação integrada das forças de segurança do Estado. Foto: Divulgação/SEAP.

Desativação

Entre as razões que motivaram a desativação da Penitenciária Professor Barreto Campelo pela SEAP estão as condições estruturais precárias em pavilhões, áreas de vivência e setores administrativos e de apoio, agravadas pela ausência de manutenção preventiva e corretiva. Ressalta-se ainda problemas no sistema de esgoto e deterioração das estruturas da muralha e passarelas.

“Considero um grande avanço para o sistema prisional do estado, pois a desativação da Barreto Campelo significa cuidado e respeito com a população privada de liberdade e os profissionais que lá trabalhavam. Vamos seguir com todas as mudanças necessárias ao processo de ressocialização do apenado”, ressaltou o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes.

A Barreto Campelo foi inaugurada em 13 de dezembro de 1973, desempenhando papel relevante do sistema prisional da RMR por mais de cinco décadas, a única penitenciária masculina de regime fechado localizada em Itamaracá.





