estética Pensa em fazer preenchimento labial? Veja as 4 coisas que você precisa saber sobre o procedimento É fundamental entender os riscos potenciais e ter expectativas realistas sobre os resultados, afirmam especialistas

Gianna Palumbo sempre achou que seus lábios eram muito pequenos para seu rosto. Quando viu fotos nas redes sociais de mulheres com preenchimento labial, decidiu, aos 20 anos, fazer o procedimento. Agora com 22 anos, conta que as pessoas frequentemente elogiam seus lábios - e quando ela agradece, também compartilha onde os fez.

— Quero normalizar isso, porque não é ruim querer melhorar algo em seu corpo — defende Palumbo, que mora em Buffalo, Nova York, nos Estados Unidos.

Os preenchimentos labiais, nos quais o ácido hialurônico é injetado para deixar os lábios mais carnudos, tornaram-se populares entre pacientes mais jovens, como Gianna. Em um relatório da Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial, quase 75% dos cirurgiões plásticos pesquisados concordaram atender cada vez mais pessoas com menos de 30 anos.

Alguns profissionais disseram que atendem regularmente pacientes que fazem solicitações específicas com base em imagens que viram online, inclusive de influenciadores que às vezes usam filtros nas imagens ou nos vídeos para aumentar suas características. Celebridades como Kylie Jenner também despertaram o interesse pela técnica nos últimos anos.

— As pessoas estão se educando nas mídias sociais — diz Ashley Amalfi, cirurgiã plástica de Rochester, nos EUA, e presidente do subcomitê de mídias sociais da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

Para combater a desinformação e fornecer contexto, ela e sua clínica publicam no Instagram e no TikTok conteúdos sobre preenchimentos e outros procedimentos, e incentiva outros cirurgiões a fazerem o mesmo.

Se você está pensando em fazer preenchimento labial, confira abaixo o que os profissionais médicos querem que você saiba.

1) Escolha o profissional com sabedoria e faça uma consulta antes

Comece com uma consulta para compartilhar suas metas e preocupações e saber o que o profissional pode fazer de forma segura e natural. Procure um cirurgião plástico certificado pelo conselho, um dermatologista ou um profissional médico que trabalhe diretamente sob a supervisão de um especialista.

— Se você for ao consultório de um médico, é provável que ele seja bem treinado e use bons produtos — orienta Theda Kontis, cirurgiã plástica facial em Baltimore, nos EUA, e ex-presidente da Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial.

— (Mas) se você for a um quarto de hotel ou a um spa, não saberá o que eles estão usando, nem se um profissional médico treinado está prontamente disponível, se necessário (devido a alguma complicação) — continuou.

2) Reflita sobre o que você quer e por quê

Os profissionais de saúde afirmam que os pacientes devem evitar fazer preenchimentos para imitar os padrões de beleza que veem nas redes sociais, pois eles podem não ser seguros, alcançáveis ou naturais para o rosto deles.

Amalfi diz que sempre começa de forma conservadora, com apenas uma seringa de preenchimento, ou até mesmo meia seringa, com a opção de adicionar mais posteriormente. Ela faz isso para criar um efeito natural e para garantir que os pacientes se sintam confortáveis com a mudança.

Ela e outros especialistas enfatizam que devem se certificar de que os pacientes realmente querem e se beneficiariam com os preenchimentos, e que têm expectativas realistas sobre os resultados.

Digamos, por exemplo, que uma paciente sinta que seus lábios não são simétricos. — Se eu vir isso e concordar com sua avaliação e acreditar que posso deixá-la feliz, então farei isso ( o procedimento) — diz Kontis. Mas se a pessoa tiver lábios muito finos e quiser se parecer com a Angelina Jolie, ela conta, “isso simplesmente não vai acontecer”.

3) Saiba o que esperar dos resultados

Durante o procedimento, o profissional aplicará um creme anestésico e, em seguida, fará diversas injeções de ácido hialurônico para esculpir o lábio. Mesmo com a anestesia, o procedimento pode ser doloroso, alerta Kontis. Às vezes, os médicos também administram injeções anestésicas na boca, como fazem os dentistas.

Depois disso, seus lábios podem ficar inchados e machucados. Uma bolsa de gelo pode ajudar a reduzir esses sintomas, e levará cerca de duas semanas para o preenchimento assentar.

Se você não gostar do resultado, o profissional poderá dissolver o preenchimento com outra injeção. Caso contrário, seus lábios devem voltar ao tamanho normal em cerca de 6 a 12 meses. Mas, segundo Kontis, se você usar preenchimentos durante anos, seu corpo desenvolverá colágeno em resposta, aumentando potencialmente o “tamanho normal” dos seus lábios.

4) Pesquise sobre os riscos à saúde

O maior risco do procedimento é que o injetor atinja inadvertidamente um vaso sanguíneo. Isso pode levar à perda do suprimento de sangue para essa área e à morte do tecido. — Em mãos experientes, não é provável que isso aconteça — pondera Kontis.

Os médicos desaconselham o uso de preenchedores em pacientes grávidas ou que estejam amamentando, em pessoas com feridas abertas, como as causadas por acne ou queimaduras, e em pacientes que tenham experienciado reações alérgicas a produtos de preenchimento.

Além disso, pessoas com histórico de herpes labial ou bolhas de febre podem precisar de um medicamento antiviral após o procedimento, pois as injeções podem causar surtos, complementa Kontis.

Algumas empresas de produtos de beleza e usuários de redes sociais promoveram as “canetas” de hialurônio - que usam alta pressão para introduzir o ácido hialurônico na pele - como alternativas às injeções sem agulha.

No entanto, a Food and Drug Administration (FDA, agência reguladora dos EUA) alertou contra o uso desses produtos não regulamentados, observando que eles podem causar infecção, cicatrizes e outras complicações graves.

