A- A+

SAÚDE Pensamento positivo pode fortalecer a resposta imunológica às vacinas, descobre estudo Pessoas que aprenderam a ativar área do cérebro associada à recompensa e expectativas positivas apresentaram maior nível de anticorpos protetores

O pensamento positivo pode ajudar o cérebro a fortalecer o sistema imunológico de forma não invasiva, de acordo com um estudo publicado na revista científica Nature Medicine. Os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv descobriram que treinar pessoas para ativar uma parte do cérebro ligada à recompensa e às expectativas positivas pode estar associado a um aumento na resposta imunológica do corpo a uma vacina.

O sistema de recompensa do cérebro e a imunidade

A área tegmental ventral (ATV) faz parte do sistema de recompensa do cérebro, que controla a motivação e a expectativa. Estudos em animais mostraram que esse sistema pode afetar a imunidade.

No entanto, não está claro se essa mesma relação está presente em humanos. Aprender mais sobre essa ligação pode fornecer informações importantes sobre os mecanismos subjacentes ao efeito placebo e levar a novas maneiras de tornar as vacinas mais eficazes.

Nitzan Lubianiker e seus colegas desenvolveram uma nova abordagem de feedback baseada em neuroimagem para treinar 85 participantes saudáveis a aumentar intencionalmente a atividade de sua via mesolímbica de recompensa (que inclui a ATV). Nessa abordagem, o participante escolhe estratégias mentais, como relembrar uma viagem anterior, enquanto a atividade da via mesolímbica é simultaneamente registrada por ressonância magnética funcional.





Em seguida, o participante recebe feedback em tempo real sobre a eficácia da estratégia mental, o que lhe permite adaptar as estratégias ao longo de várias sessões de treinamento para alcançar um aumento da atividade mesolímbica. Após quatro sessões de treinamento, todos os participantes receberam uma vacina contra hepatite B, seguida de avaliações imunológicas do sangue coletado antes e até quatro semanas após a injeção.

Resultados do estudo e implicações futuras

Os autores descobriram que pessoas que aprenderam a manter uma atividade da área tegmental ventral mais elevada apresentaram um aumento maior nos níveis de anticorpos protetores no plasma sanguíneo contra a vacina. Os autores também descobriram que, para manter uma alta atividade na área tegmental ventral, as pessoas usavam estratégias mentais envolvendo expectativas positivas — um sinal do efeito placebo.

As descobertas sugerem uma possível ligação entre a atividade de vias cerebrais específicas e o sistema imunológico, o que poderia ser útil para identificar alvos associados ao efeito placebo em humanos e para futuros tratamentos. No entanto, o estudo mediu apenas os níveis de anticorpos e não foi projetado para testar a eficácia clínica da vacina.

Além disso, o aumento nos níveis de anticorpos observado no estudo foi associado apenas à atividade na área tegmental ventral e não apresentou diferenças significativas entre os grupos de neurofeedback. Ensaios clínicos maiores e mais pesquisas são necessários para determinar se o foco em expectativas positivas e na atividade da área tegmental ventral pode melhorar a saúde imunológica de forma consistente.

Veja também