A- A+

EDUCAÇÃO Pensando a longo prazo, Inspired Education oficializa compra de terreno que abriga Escola Eleva Pertencente ao grupo desde junho de 2022, a unidade Recife está instalada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul

Consolidando a presença e o investimento no mercado de educação em Pernambuco, o Inspired Education oficializou, nesta quinta-feira (28), a aquisição do terreno no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. No local, está instalada a unidade Escola Eleva Recife, pertencente ao grupo desde junho de 2022.

A Escola Eleva Recife conta com um campus de mais de 13 mil m², sendo cerca de 9,6 mil m² de área construída e aproximadamente 4,1 mil m² destinados a áreas de lazer e espaços verde. A unidade tem atualmente em torno de 900 alunos, da educação infantil ao ensino médio, e emprega por volta de 150 pessoas diretamente e 50 indiretamente.

Para o CEO da Inspired Education no Brasil, Paulo Moraes, a aquisição do terreno reafirma o compromisso da rede com os atuais e futuros alunos na Escola Eleva Recife, bem como com a comunidade docente local.

“Dada essa demanda, a recepção que tivemos, e o quão bem sucedido tem sido o projeto, estamos muito animados com o que vem pela frente. Ainda temos três anos para consolidar o ensino médio [implantado em 2025], começar a ter os primeiros resultados, mas esse movimento, de tomar a decisão de comprar o terreno, veio acompanhado de uma visão de longo prazo do projeto na cidade de Recife, dado que a nossa intenção é estar aqui por muito tempo”, destaca o CEO.

Com a implantação do ensino médio, a unidade receberá um novo investimento em infraestrutura, tendo um andar 100% planejado para atender esse segmento. O local vai dispor de espaços modernos, tecnológicos e colaborativos que favoreçam tanto o rigor acadêmico quanto a preparação para os desafios universitários e profissionais.

Nova fase

Brasileira, bilíngue e em período integral, a partir de agora, a Escola Eleva Recife seguirá em ritmo ainda mais forte na estruturação da unidade, focando na ampliação das opções esportivas, de bem-estar e para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Paulo Moraes, CEO da Inspired Education no Brasil. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“Este ano lançamos o ensino médio no Recife e daremos continuidade a esse novo segmento na unidade, trazendo todo o know-how e o sucesso já alcançados em nossas escolas do Rio de Janeiro-RJ, Vitória-ES, Salvador-BA e Brasília-DF dentro do currículo nacional. Além disso, iremos incorporar as melhores práticas das nossas principais escolas no mundo, como as da Suíça, Itália e Inglaterra, por meio da metodologia do International Baccalaureate”, enfatiza o CEO.

Atenção individual e especializada

Além disso, a Eleva segue um modelo de excelência em educação que contempla, de forma pessoal e exclusiva, alunos neurodivergentes ou que necessitam de adaptações no ambiente e material escolar para que atinjam o potencial máximo no espaço acadêmico.

"A gente tem um time que monta planos de desenvolvimento individual para cada criança baseado no laudo. Temos uma forma muito estruturada de saber qual o laudo e o tipo de demanda. E esse time está constantemente discutindo esse tema, trazendo quais são as problemáticas, os desafios que aquilo gera, e aí, dentro da proposta que a escola tem [do programa International Baccalaureate (IB)] e da estrutura desse time, consegue montar iniciativas especializadas", enfatizou Paulo.

A área conta com um campus de 9,6 mil m², sendo 13 mil m² de área construída e cerca de 4.100m² destinados a espaços de lazer e espaços verde. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A área conta com um campus de 9,6 mil m², sendo 13 mil m² de área construída e cerca de 4.100m² destinados a espaços de lazer e espaços verde. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A área conta com um campus de 9,6 mil m², sendo 13 mil m² de área construída e cerca de 4.100m² destinados a espaços de lazer e espaços verde. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A área conta com um campus de 9,6 mil m², sendo 13 mil m² de área construída e cerca de 4.100m² destinados a espaços de lazer e espaços verde. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Escola Eleva Recife

A Eleva atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, com trajetórias de preparação para ingressar nas melhores universidades do Brasil e do mundo por meio do International Baccalaureate (IB), que proporciona uma formação pré-universitária reconhecida internacionalmente.

Além disso, a escola promove atividades extracurriculares que vão de esportes a artes, incentivando a criatividade e a cidadania global.

Veja também