Pensando em morar no exterior? Veja ranking das melhores países para expatriados morarem

Um novo ano começou e, para muitos, pode significar tirar do papel o sonho de viver no exterior. Para auxiliar nessa jornada, a pesquisa 'InterNations Expat Insider Ranking' elege anualmente os melhores lugares para os expatriados viverem e trabalharem. O México ocupa o primeiro lugar da lista, sendo o destino de expatriados mais popular em todo mundo e o mais amigável por dois anos seguidos.

Em seguida ficou a Espanha, que acaba de lançar um novo visto de nômade digital. O Panamá ficou em terceiro lugar por atrair trabalhadores digitais que queiram mudar os seus escritórios para a praia, sendo um dos cinco países considerados mais fáceis para obter-se um visto.

A InterNations coletou informações de 12.065 expatriados que vivem em 171 países ou territórios. Para participar da pesquisa, os países precisavam de uma amostra de pelo menos 50 entrevistados. Em 2023, 53 destinos cumpriram este requisito. Mas em muitos destinos o tamanho da amostra excedeu 75 ou mesmo 100 entrevistados.

Os 10 melhores países:

México

Espanha

Panamá

Malásia

Taiwan

Tailândia

Costa Rica

Filipinas

Bahrein

Portugal

As cidades mais caras do mundo para se viver, em 2023

México

A primeira posição não é bem uma novidade, já que o país está classificado entre os 5 primeiros desde que a primeira pesquisa foi realizada, em 2014. Os expatriados aproveitam uma série de aspectos do país, dentre eles a simpatia local - a maioria considera os residentes locais amigáveis em geral (91% vs. 67% globalmente). Encontrar amigos também não é problema: três em cada quatro expatriados (74%) afirmam que é fácil fazer amigos locais, em comparação com apenas 43% a nível mundial.

Espanha

A Espanha também sempre esteve entre os dez primeiros países do Índice de Qualidade de Vida. Segundo o ranking, a maioria dos expatriados (88%) está satisfeita com a cultura e a vida noturna no país espanhol, em comparação com 68% a nível mundial. Além disso, mais de nove em cada dez (91%) estão satisfeitos com as oportunidades que oferecem para praticar esportes. O clima do país também torna mais fácil para expatriados saírem e desfrutar destas atividades. Além disso, quatro em cada cinco expatriados (80%) sentem-se em casa lá, 18 pontos percentuais a mais do que a média global (62%).

Panamá

O Panamá chegou a sair do ranking em 2022 por não ter entrevistados suficientes. Mas em 2023 fez uma retomada espetacular ao cravar sua primeira posição entre os top 3 da pesquisa. O país está ainda entre os cinco mais fáceis de se obter um visto. Segundo a pesquisa, os expatriados estão satisfeitos com a facilidade de instalação no país.

O Panamá também entre os três primeiros nas subcategorias 'fazer amigos' e 'cultura e boas-vindas'. Lá, a maioria dos expatriados (82%) tem uma rede de apoio pessoal (vs. 58% globalmente) e enfrenta poucas dificuldades em encontrar amigos locais (74% vs. 43% mundial). Apesar do desempenho médio do país no Índice de Qualidade de Vida (que ocupa a 28º posição), os expatriados gostam muito do clima e do tempo e da qualidade do ar.

