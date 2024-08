A- A+

Um estudo publicado recentemente na revista científica Psychological Bulletin confirma um sentimento que muitos de nós temos ao tentar resolver um problema de matemática, pesar os prós e os contras de uma decisão importante ou descobrir o que aconteceu em um complicado filme de viagem no tempo: pensar dói.

Pesquisadores da Universidade Radboud, na Holanda, dizem que os resultados do seu meta-estudo fornecem fortes evidências de que mesmo quando escolhemos fazer algo que é mentalmente desgastante, provavelmente não é porque achamos o esforço em si agradável.

“Os gerentes muitas vezes incentivam os funcionários, e os professores muitas vezes incentivam os alunos a exercerem esforço mental. Superficialmente, isso parece funcionar bem: funcionários e alunos muitas vezes optam por atividades mentalmente desafiadoras”, diz o psicólogo Erik Bijleveld, em comunicado.

"A partir disso, você pode ficar tentado a concluir que funcionários e estudantes tendem a gostar de pensar muito. Nossos resultados sugerem que esta conclusão seria falsa: em geral, as pessoas realmente não gostam de esforço mental".

A equipe analisou 170 estudos anteriores publicados entre 2019 e 2020, abrangendo 4.670 participantes envolvidos em 358 tarefas cognitivas diferentes.

Embora houvesse muita variedade nos estudos, todos eles usaram um padrão chamado NASA Task Load Index (NASA-TLX) para avaliar a carga de trabalho mental.

A análise identificou uma forte e consistente associação entre esforço mental e sentimentos desagradáveis. De acordo com a NASA-TLX, esses sentimentos podem incluir insegurança, desânimo, irritação, estresse e aborrecimento.

Essa associação ocorreu em diferentes tipos de tarefas, desde a realização de uma cirurgia assistida por robô até a navegação em uma estação de trem virtual.

Também ficou evidente entre diferentes tipos de pessoas, desde estudantes universitários até militares.

Quanto maior o esforço mental, maior o desconforto.

Curiosamente, a relação não era tão forte nos países asiáticos, possivelmente como resultado de horários escolares mais longos no início da vida, ajudando os alunos a tolerar o esforço mental.

“Nossas descobertas mostram que o esforço mental é desagradável em uma ampla gama de populações e tarefas”, diz Bijleveld. "Isso é importante para profissionais, como engenheiros e educadores, terem em mente ao projetar tarefas, ferramentas, interfaces, aplicativos, materiais ou instruções."

As descobertas coincidem com pesquisas anteriores que mostraram que tarefas mentais difíceis podem causar uma espécie de fuga de cérebros e que a concentração intensa por longos períodos de tempo pode até levar à toxicidade no cérebro.

Então, por que as pessoas se envolvem deliberadamente em atividades mentalmente desafiadoras, como o xadrez?

De acordo com os investigadores, pode ser porque isso está envolvido algum tipo de recompensa – ganhar um jogo, socializar com outras pessoas ou ganhar dinheiro, por exemplo.

“Quando as pessoas optam por realizar atividades que exigem esforço mental, isso não deve ser interpretado como uma indicação de que gostam de esforço mental em si”, diz Bijleveld.

"Talvez as pessoas escolham atividades que exigem esforço mental, apesar do esforço, e não por causa dele."

