"Pensei que se tratava de pessoa trans", diz mulher que tentou impedir personal de usar banheiro

A- A+

A autônoma Karolaine Klécia, que impediu a personal trainer Kely Moraes de usar o banheiro feminino de uma academia, disse que tentou orientar a profissional a usar o "banheiro inclusivo" para "se sentir mais à vontade" após confundi-la com uma mulher trans.

O caso aconteceu na unidade Boa Viagem II da rede de academias Selfit, na Zona Sul do Recife, na manhã da última segunda-feira (26). A academia encerrou os contratos de Karolaine e do marido dela, Marcos Leite.

Karolaine deu sua versão dos fatos em entrevista ao programa "Cidade Alerta Pernambuco", da TV Guararapes, na noite dessa quarta-feira (28).

Segundo a autônoma, as únicas imagens que poderiam mostrar como tudo realmente aconteceu seriam da própria academia, uma vez que o episódio aconteceu fora do banheiro.

"Eu estava indo ao banheiro, tem um espaço grande da escada até o banheiro feminino, que fica no final. E a personal tinha saído do banheiro. E nesse meio do caminho, eu vi o porte físico dela e eu me confundi. No primeiro momento ali, devido a toda aparência, porte físico, eu pensei, sim, que se tratava de uma pessoa trans e eu fui orientar, fui informar para ela que lá embaixo no térreo tem um banheiro, que é um banheiro unissex e inclusivo, porque ela poderia se sentir mais à vontade, mais acolhida pela própria academia. Ela interpretou de forma ofensiva, ela se ofendeu quando eu confundi ela com uma pessoa trans e ela me falou 'mas, eu sou uma mulher', 'você acha que eu sou o quê?'", contou Karolaine.

A autônoma acrescentou que, nesse momento, entendeu que Kely afirmava "que se identificava como uma mulher".

"Eu repeti: 'moça, eu só estou informando que lá embaixo tem um banheiro inclusivo'. A partir desse momento, entrou em cena a aluna dela e perguntou o que estava acontecendo. Eu acho que a Kely já estava, não sei, nervosa, porque parece que tinha levado uma queda, ela informa nas redes sociais que tinha sofrido uma queda na moto. E ela distorceu a forma que eu falei. Ela falou para a aluna dela 'ela disse que eu não posso ir no banheiro feminino porque eu não sou uma mulher', e já um pouco mais alterada", completou a autônoma.

É então, emenda Karolaine Klécia, que a aluna de Kely surge "totalmente agressiva".

"Começou a me falar palavras muito pesadas, colocando o dedo sempre no meu rosto, dizendo que eu era uma 'escrota', que eu era uma 'porca', que eu era uma 'nojenta', me xingou de várias coisas. E no meio disso foi o único momento que comecei a me alterar com ela, com a aluna. Em nenhum momento eu tive discussão com a personal, fui explicativa", acrescentou a agora ex-aluna da academia.

Em seguida, Karolaine destacou que, a todo momento, adotou uma postura "de explicação" com Kely, tendo se alterado apenas com a aluna, por ter sido "muito agressiva".

"Eu achei que ela realmente estava querendo vir me bater. Eu fiquei falando 'eu não estou falando com você, não se intrometa, estou falando com ela'. E ela ficou gritando 'eu me intrometo sim, porque eu sou aluna dela, eu frequento essa academia há muito tempo'".

No meio da confusão, Karolaine disse que ficou medo de ser machucada pela aluna de Kelly.

"Você não sabe com quem você está se metendo, você não sabe de onde que veio a minha família, você não faz ideia quem é a minha família, e a minha família tem dinheiro para prejudicar você. Ela falou isso, começou a gritar, começou a colocar a mão dela ainda mais perto do meu rosto, estava com umas unhas imensas, fiquei com medo dela me machucar. Eu recuei e me protegi, só fiz afastar a mão dela. Ela deu um chute na minha perna esquerda, eu não reagi. Não estava ali procurando confusão. Um profissional da academia na hora me tirou da situação e me levou para uma sala de profissionais, ficou a zeladora protegendo a porta, porque começou uma confusão generalizada".

Karolaine conta ainda que depois de levar esse chute é que seu marido aparece: "Foi na hora que eu estava levando chute que meu marido subiu junto com o treinador e foi essa situação que meu marido viu: eu levando chute de uma pessoa".

"Minha esposa estava sendo agredida pela aluna de Kely"

Marcos Leite disse, na entrevista, que estava na parte inferior da academia, conversando com outra pessoa, quando um aluno chega e diz que a sua esposa estaria sendo agredida "por um homem".

"Subi, no momento que eu subi foi na mesma hora que minha esposa estava levando um chute da aluna. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. A personal, junto com a aluna dela, me abordaram num canto e começaram a filmar. 'E você? O que você acha que eu sou?'. Eu, na primeira vista quando a vi eu pensava também que era um trans e disse 'você é uma inclusiva'", contou o homem.

O marido de Karolaine segue dizendo que subiu com "pensamento de proteção".

"No calor do momento, não tem como a pessoa pensar direito. Eu disse 'você é uma inclusiva', tanto que tem um banheiro para você lá embaixo. É quando ela começa a se exaltar, diz que vai para filmar a cara da minha esposa. Na minha vez, fiquei na frente dela empatando ela não de entrar no banheiro, foi sentimento de proteção por minha esposa, para não ir atrás da minha esposa. Até mesmo o porte físico da fisiculturista, não sei o que ela poderia fazer contra ela".

O marido diz que houve contato físico com a aluna de Kely. "No momento em que começo a empatar a personal quando a aluna arrodeia, ela veio para cima de mim. Eu não vou reagir contra uma mulher, eu consegui desviar dela".

Depois disso, Marcos conta que deixou a academia junto com a esposa. "Fomos embora para evitar qualquer tipo de problema", disse.

"Inicialmente, a gente ficou achando que era uma mulher trans, só depois de muito tempo, que repercurtiu bastante a gente veio perceber, depois que o tempo já tinha passado. No calor do momento, a pessoa não consegue raciocinar direito. O que vem é a primeira imagem que fica, influenciados também pelo que as pessoas falaram ao redor", finalizou Marcos.

Veja também