A- A+

CONFLITO Pentágono afirma que campanha contra Irã custou US$ 11,3 bilhões em uma semana Foram gastas munições no valor aproximado de 5,6 bilhões de dólares apenas nos dois primeiros dias de combate

A primeira semana da guerra contra o Irã custou aos Estados Unidos mais de 11,3 bilhões de dólares, segundo relatórios do Pentágono ao Congresso revelados na quarta-feira pelo The New York Times.

Citando fontes anônimas a par da sessão informativa a portas fechadas realizada na Câmara dos Representantes na terça-feira, o jornal afirma que o valor exclui custos relacionados à preparação para os ataques, o que sugere que os números da primeira semana da ofensiva podem ser muito mais elevados.

Autoridades de defesa haviam informado anteriormente ao Congresso que foram gastas munições no valor aproximado de 5,6 bilhões de dólares apenas nos dois primeiros dias de combate, segundo meios de comunicação americanos, um número muito maior do que as estimativas públicas anteriores.

A organização independente de análise 'Center for Strategic and International Studies' (Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS), com sede em Washington, calculou que as primeiras 100 horas da 'Operação Fúria Épica' custaram 3,7 bilhões de dólares, ou seja, mais de 891 milhões de dólares por dia.

A maior parte dos custos, 3,5 bilhões de dólares, não havia sido orçada, segundo o CSIS.

O site 'Iran War Cost Tracker', que calcula em tempo real o custo do conflito, mostrava um valor superior a 17 bilhões de dólares no seu contador por volta das 8h00 GMT (5h00 de Brasília) desta quinta-feira.

Segundo o site, o governo dos Estados Unidos gasta um bilhão de dólares por dia na guerra.

A página, no entanto, destaca que o custo real da guerra é provavelmente mais elevado, já que os valores não levam em consideração as despesas de longo prazo, como a assistência médica aos veteranos.

Veja também