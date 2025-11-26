ESTADOS UNIDOS
Pentágono anuncia envio de mais 500 militares a Washington após ataque a tiros
Aumento de tropas elevará para mais de 2.500 os membros da Guarda Nacional na capital americana
Agentes isolam a área após um tiroteio no centro de Washington, em 26 de novembro de 2025 - Foto: Brendan Smialowski/AFP
Os Estados Unidos vão mobilizar 500 militares adicionais em Washington após um ataque a tiros contra dois efetivos da Guarda Nacional nessa cidade, disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (26) durante visita à República Dominicana.
"Isso apenas fortalecerá nossa determinação de garantir que façamos de Washington D.C. [uma cidade] segura e bonita", disse Hegseth.
O aumento planejado de tropas elevará para mais de 2.500 os membros da Guarda Nacional destacados na capital americana.