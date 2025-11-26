Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Pentágono anuncia envio de mais 500 militares a Washington após ataque a tiros

Aumento de tropas elevará para mais de 2.500 os membros da Guarda Nacional na capital americana

Reportar Erro
Agentes isolam a área após um tiroteio no centro de Washington, em 26 de novembro de 2025Agentes isolam a área após um tiroteio no centro de Washington, em 26 de novembro de 2025 - Foto: Brendan Smialowski/AFP

Os Estados Unidos vão mobilizar 500 militares adicionais em Washington após um ataque a tiros contra dois efetivos da Guarda Nacional nessa cidade, disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (26) durante visita à República Dominicana.

Leia também

• Dois efetivos da Guarda Nacional são atacados a tiros perto da Casa Branca

• Congressistas democratas acusam Trump de usar o FBI para 'intimidá-los'

"Isso apenas fortalecerá nossa determinação de garantir que façamos de Washington D.C. [uma cidade] segura e bonita", disse Hegseth.

O aumento planejado de tropas elevará para mais de 2.500 os membros da Guarda Nacional destacados na capital americana.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter