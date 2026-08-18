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MUNDO Pentágono defende capacidade militar em meio a investimento bilionário para reforçar estoques Marinha dos EUA concedeu à gigante da defesa Raytheon um contrato de US$ 22,9 bilhões para expandir e acelerar a produção de mísseis de cruzeiro Tomahawk

O subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para Aquisição e Sustentação, Michael Duffey, afirmou nesta terça-feira que o país tem capacidade militar e munições suficientes para sustentar uma operação prolongada dentro do Irã, caso o presidente determine uma escalada do esforço militar.

"O presidente Trump, o secretário de Defesa Hegseth e o chefe do Estado-Maior Dan Kaine deixaram tudo bem claro: nós estamos prontos. As Forças Armadas dos EUA podem derrotar qualquer ameaça, no momento e no local de nossa escolha, e acredito que isso continua sendo verdade hoje", afirmou Duffey em entrevista à Fox News.

O Pentágono anunciou na segunda-feira que a Marinha concedeu à gigante da defesa Raytheon um contrato de US$ 22,9 bilhões para expandir e acelerar a produção de mísseis de cruzeiro Tomahawk, em meio às preocupações de Washington sobre o potencial aumento de seu arsenal de armas de precisão de longo alcance.

Segundo Duffey, o acordo é significativo por ampliar a escala de produção em relação ao que vinha sendo feito anteriormente e por envolver não apenas a Raytheon, mas também outros fornecedores, como a Lockheed Martin.

"O presidente deixou claro para a indústria que não conseguimos fazer isso sem ela. Precisamos que eles deem um passo à frente, e acredito que este acordo demonstra que eles estão fazendo isso em várias frentes", disse.

Questionado sobre a prontidão dos armamentos, Duffey, no entanto, não detalhou quantos mísseis o contrato compraria nem em que prazo eles estariam disponíveis para uso operacional.

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