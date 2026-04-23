Qui, 23 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Pentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de Ormuz

Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã durante uma sessão confidencial do Comitê de Serviços Armados da Câmara

Reportar Erro
Pentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de OrmuzPentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de Ormuz - Foto: Daniel Slim/AFP

O Pentágono informou a um grupo de deputados dos Estados Unidos, na terça-feira, 21, que provavelmente levará seis meses para limpar as minas colocadas no Estreito de Ormuz, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã durante uma sessão confidencial do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

Leia também

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• UE defende acelerar retirada gradual das energias fósseis após crise pela guerra no Oriente Médio

• Bloqueio de portos pelos EUA é ato de guerra que viola cessar-fogo, diz ministro iraniano

A sessão deixou mais perguntas em aberto do que respostas. Os deputados buscaram informações sobre o custo, a estratégia e os objetivos do conflito. O ataque a um complexo escolar nos primeiros dias da guerra também foi tema da sessão.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter