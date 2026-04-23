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Guerra no Oriente Médio Pentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de Ormuz Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã durante uma sessão confidencial do Comitê de Serviços Armados da Câmara

O Pentágono informou a um grupo de deputados dos Estados Unidos, na terça-feira, 21, que provavelmente levará seis meses para limpar as minas colocadas no Estreito de Ormuz, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã durante uma sessão confidencial do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

A sessão deixou mais perguntas em aberto do que respostas. Os deputados buscaram informações sobre o custo, a estratégia e os objetivos do conflito. O ataque a um complexo escolar nos primeiros dias da guerra também foi tema da sessão.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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