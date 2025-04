Pentágono elimina testes físicos militares diferentes para homens e mulheres em funções de combate

A- A+

O Pentágono emitiu uma ordem nesta segunda-feira para que as Forças Armadas dos EUA eliminem os padrões diferenciados de aptidão física para mulheres em unidades de combate, uma medida que provavelmente dificultará o recrutamento e a retenção de mulheres em cargos militares.



A medida foi assinada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, no domingo e anunciada na segunda, e determina que todos os requisitos de aptidão física para posições de combate — unidades que provavelmente enfrentarão combates significativos em tempos de guerra — sejam "neutros em relação ao sexo". A ordem orienta a liderança militar a implementar os novos padrões de aptidão até o final de outubro.





"Estou ordenando aos secretários dos departamentos militares que desenvolvem planos integrais para distinguir os postos vinculados ao combate dos que não estão", escreveu Hegseth no documento. "Todos os requisitos de aptidão física para conseguir chegar e permanecer nos postos de combate devem ser neutros quanto ao sexo, e se basear exclusivamente nas exigências operacionais do posto e na preparação necessária para enfrentar qualquer inimigo."

O Exército dos EUA tem debatido intensamente a questão de como avaliar de forma justa a aptidão física de mulheres em testes para determinar seu posicionamento em cargos de combate fisicamente exigentes e seu avanço em funções de liderança. Após anos de deliberações internas sobre os novos testes anuais de aptidão, o Exército suavizou os padrões de avaliação para mulheres e membros mais velhos em 2022.

Um estudo da corporação de pesquisa RAND, publicado naquele ano, descobriu que mulheres e soldados mais velhos estavam reprovando no novo teste em taxas significativamente mais altas do que os homens e soldados mais jovens.

Outros ramos das Forças Armadas também tiveram padrões diferentes de testes de aptidão para homens e mulheres. Os Fuzileiros Navais têm um teste de força para todos os recrutas: os homens devem fazer três barras ou 34 flexões em menos de dois minutos. As mulheres devem fazer uma barra ou 15 flexões no mesmo período.

Esses padrões específicos de gênero continuarão a valer para alguns cargos militares, afirmou Hegseth em uma declaração acompanhando a ordem. No entanto, ele argumentou que as mulheres não devem ser permitidas em unidades de combate se não puderem atender aos mesmos padrões de aptidão que os homens.

Hegseth já se opôs à inclusão de mulheres em funções de combate como infantaria, artilharia, equipes de tanques e forças especiais, escrevendo em um livro recente que "as mulheres não conseguem atender aos mesmos padrões que os homens". Ele posteriormente recuou dessa posição, dizendo em dezembro que "se tivermos o padrão certo e as mulheres atenderem a esse padrão, vamos em frente".

A luta sobre os testes de aptidão começou depois que as Forças Armadas removeram algumas das últimas barreiras que segregavam os gêneros em suas fileiras, abrindo todos os cargos de combate para mulheres em 2015.

À medida que as mulheres avançavam para quebrar novas barreiras e conquistar cargos de combate de elite, como o corpo de oficiais de infantaria e forças especiais, surgiram questões sobre se as mulheres deveriam ser avaliadas por um padrão de aptidão diferente para garantir que os cargos fossem acessíveis a elas. Os cargos mais elitizados, como os Rangers do Exército e os SEALs da Marinha, sempre exigiram padrões iguais para homens e mulheres.

Em uma implementação inicial e limitada do novo teste de aptidão do Exército, 65% de um pequeno grupo de mulheres reprovaram, enquanto 10% dos homens reprovaram. A revisão independente posterior pela RAND produziu resultados semelhantes: quase metade das mulheres alistadas no Exército reprovaram no teste, enquanto menos de 10% dos seus colegas homens reprovaram.

Kristen Griest, primeira mulher oficial de infantaria do Exército e uma das duas primeiras mulheres a se formarem na Escola de Rangers do Exército, escreveu um artigo de opinião publicado em 2021 pelo Modern War Institute, em West Point, que pedia padrões de testes de aptidão neutros em relação ao sexo. Ela argumentou que padrões mais baixos para mulheres "reforçam a crença de que as mulheres não podem desempenhar a mesma função que os homens, tornando, portanto, difícil para as mulheres conquistarem a confiança e a credibilidade de seus companheiros de equipe". (NYT e AFP)

