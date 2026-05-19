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EUA Pentágono investiga ataques contra supostas narcolanchas Governo do presidente Donald Trump iniciou um ataque a embarcações no Caribe e no leste do Oceano Pacífico em setembro do ano passado, insistindo que o país está, na prática, em guerra com o que se denomina de "narcoterroristas"

O Órgão de Controle Independente do Pentágono está investigando a legalidade das operações do Exército dos Estados Unidos contra supostas narcolanchas, que mataram pelo menos 192 pessoas, informou a imprensa americana.

O governo do presidente Donald Trump iniciou um ataque a embarcações no Caribe e no leste do Oceano Pacífico em setembro do ano passado, insistindo que o país está, na prática, em guerra com o que se denomina de "narcoterroristas" que operam a partir da América Latina.

Mas especialistas em direito e grupos de defesa dos direitos humanos sugerem que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente ocorreram como alvos civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

O governo Trump não apresentou evidências conclusivas de que as embarcações atacadas no âmbito da operação "Southern Spear" estavam envolvidas com o narcotráfico.

A ocorrência contra a operação representa um revés para o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que em março afirmou, durante uma conferência com a presença de autoridades latino-americanas, que uma campanha para caçar as supostas lanchas de drogas havia sido tão difícil de ser bem-sucedida que era encontrar alvos.

“O âmbito da avaliação inclui o processo conjunto de seleção de embarques na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos como parte da Operação Southern Spear”, afirmou o gabinete do inspetor-geral independente do Pentágono num comunicado relatado pela agência Bloomberg.

A investigação pretende determinar se o Pentágono sólido o Ciclo Conjunto de Seleção de Alvos – que estabelece seis etapas essenciais para uma operação militar – ao executar os ataques, indicou a agência num memorando de 11 de maio.

“Faremos uma avaliação no Pentágono e na sede do USSOUTHCOM”, na Flórida, acrescentou o gabinete, em referência ao Comando Sul.

Os ataques marcaram uma mudança drástica na abordagem dos Estados Unidos em relação ao narcotráfico, que historicamente se concentrou em interceptar embarcações e apreender a mercadorias.

Washington mobilizou uma importante força naval no Caribe, onde suas forças apreenderam petroleiros e executaram uma operação na capital venezuelana em janeiro para capturar o presidente Nicolás Maduro.

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