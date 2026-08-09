Pentágono pressiona indústria a ampliar produção de armamentos por temor de estoques baixos

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O Pentágono pressiona a indústria de defesa dos EUA para acelerar a produção de armas a fim de ajudar a reabastecer seu estoque reduzido de munições, incluindo aquelas esgotadas na guerra em curso com o Irã.



O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou em comunicado no sábado, 8, que o departamento estava ativamente focado em aumentar a aquisição de munições para fornecer "as armas que nossos combatentes precisam no ritmo que a ameaça exige".

Ele confirmou os esforços do departamento na última semana para acelerar significativamente o processo, mas insistiu que isso fazia parte de um esforço de modernização mais amplo que antecede o conflito, que já dura cinco meses.



O secretário adjunto de Defesa, Steve Feinberg, escreveu aos líderes da indústria na quarta-feira, 5, dando-lhes no máximo 21 dias para apresentar planos que visem "impulsionar cronogramas de entrega significativamente mais rápidos e agressivos e/ou aumentar a produção de capacidades críticas", de acordo com um memorando obtido pelo The Washington Post.



"Ciclos de desenvolvimento que duram anos não são aceitáveis", escreveu Feinberg. "Precisamos acelerar drasticamente nossos cronogramas de programas e expandir nossa capacidade de produção agora."



O memorando surge num momento em que os recentes combates com o Irã consumiram ainda mais os estoques já reduzidos de interceptores de mísseis avançados das forças armadas dos EUA, o que pode colocar as tropas americanas em maior risco caso as hostilidades sejam retomadas, de acordo com uma nova análise.



Segundo análise do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank de Washington, a redução dos estoques de interceptores Patriot e THAAD pode forçar os EUA e seus aliados no Oriente Médio a assumirem mais riscos para preservar essas defesas aéreas.

Por exemplo, afirma o estudo, as forças americanas podem lançar menos mísseis contra drones e mísseis iranianos, aumentando a probabilidade de que algum deles consiga penetrar a defesa.



O presidente Donald Trump reagiu com irritação nos últimos dias às notícias sobre a escassez de munições, publicando na rede social Truth Social na quinta-feira, 6, que os EUA possuem "quantidades enormes". Ele acrescentou que "grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas aos EUA conforme a necessidade".



No sábado, Parnell afirmou que o memorando de Feinberg, que busca uma rápida escalada na produção de armas, é "real", acrescentando que "influenciará o orçamento do ano fiscal de 2028 a ser submetido ao Congresso para financiamento e é totalmente consistente com nosso esforço contínuo para reconstruir a base industrial de defesa".

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