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OVNIs Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs Informações vêm do FBI, do Departamento de Estado e da Nasa, além do próprio Departamento de Defesa

O Pentágono anunciou, nesta sexta-feira (8), a publicação de uma série de documentos secretos sobre OVNIs, um tema que desperta o interesse de muitos americanos, incluindo o presidente Donald Trump, que havia pedido a sua desclassificação.

Mais de 160 documentos, alguns remontados à década de 1940, foram divulgados em uma seção do site do Pentágono. As informações vêm do FBI, do Departamento de Estado e da Nasa, além do próprio Departamento de Defesa.

"Estes arquivos, que permaneceram ocultos, alimentaram durante muito tempo uma especulação justificada, e chegou a hora do povo americano ver com seus próprios olhos", declarou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em um comunicado.

Pouco depois, Trump comemorou a decisão. "Embora as administrações anteriores tenham falhado em ser transparentes sobre este tema, com estes novos documentos as pessoas poderão decidir por si próprias", escreveu nas redes sociais.

Um dos arquivos, de dezembro de 1947, contém uma série de relatos sobre "discos voadores".

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores".

Outro documento de 2023 reporta que três agentes especiais federais descreveram, cada um separadamente, ter visto no céu órbitas alaranjadas que emitiam órbitas vermelhas menores.

Mais dois agentes afirmaram ter presenciado "uma órbita laranja brilhante que pousava perto de um pico rochoso". O relato inclui uma ilustração de um círculo vermelho e laranja com uma faixa amarela em sua parte inferior.

O fenômeno foi descrito como "semelhante ao Olho de Sauron de O Senhor dos Anéis, exceto por não ter pupila".

"A credibilidade de quem relata e a possível natureza anômala dos próprios eventos se combinam para fazer deste relatório um dos mais convincentes entre os materiais atuais da AARO", diz a descrição do arquivo, em referência ao Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios do Pentágono (AARO).

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos refere-se oficialmente aos objetos voadores não identificados (OVNIs) como "fenômenos anômalos não identificados".



"Nenhuma prova"

Trump pediu em fevereiro que as agências federais americanas começassem a identificar e publicar os arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres devido ao grande interesse que despertam.

Neste mesmo dia, o presidente dos EUA criticou o ex-mandatário Barack Obama por supostamente ter divulgado "informações sigilosas" sobre extraterrestres.

Dias antes, Obama havia comentado em um podcast sobre a existência de vida fora da Terra. "Eles são reais, mas eu não os vi e eles não estão guardados na Área 51", disse o ex-presidente, em referência à instalação militar ultrassecreta dos Estados Unidos em Nevada, sobre a qual se desenvolveram inúmeras teorias da conspiração sobre OVNIs.

Diante da enxurrada de reações nas redes sociais, Obama explicou sua posição e afirmou que, enquanto foi presidente, não viu "nenhuma prova" de que "seres extraterrestres tenham nos contatado".

O interesse sobre este tema foi reavivado nos últimos anos, período no qual o governo americano investigou relatórios de aeronaves aparentemente sobrenaturais, em meio às preocupações de que adversários pudessem estar testando tecnologias muito avançadas.

Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório no qual afirmava não ter provas de que os "fenômenos anômalos não identificados" fossem tecnologia alienígena.

Muitos avistamentos suspeitos relatados na época acabaram sendo revelados apenas como balões meteorológicos, aviões espiões, satélites e outras atividades normais.

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