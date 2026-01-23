A- A+

Conflito Pentágono realiza mais um ataque contra embarcação no Pacífico Oriental "Dois narcoterroristas foram mortos e um sobreviveu ao ataque", escreveu a conta do SouthCom na rede X

O Pentágono realizou nesta sexta-feira (23) sob ordens do secretário de Guerra, Pete Hegseth, mais um ataque contra uma embarcação no Pacífico Oriental que estaria envolvida em operações de narcotráfico, segundo o Comando Sul dos EUA (SouthCom).

"Dois narcoterroristas foram mortos e um sobreviveu ao ataque", escreveu a conta do SouthCom na rede X.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também ampliou as ameaças no Oriente Médio, afirmando que está "observando de perto o Irã". O Pentágono tem enviado ativos militares para o Oriente Médio nesta semana, incluindo um grupo de porta-aviões e seus milhares de soldados, enquanto Trump indica que está mantendo a possibilidade de ataques a Teerã. Hoje, a AirFrance-KLM suspendeu voos na região em meio as tensões.

*Com informações da Associated Press

Veja também