Sex, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NARCOTRÁFICO

Pentágono realizou mais um ataque contra embarcação perto da Venezuela, diz secretário dos EUA

Segundo ele, a operação foi feita na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA e quatro narcoterroristas a bordo da embarcação foram mortos

Reportar Erro
Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete HegsethSecretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth - Foto: Wojtek Radwanski / AFP

O secretário de Guerra (ex-secretário de Defesa) dos EUA, Pete Hegseth afirmou nesta sexta-feira, 3, que, sob ordens do presidente Donald Trump, o Pentágono realizou mais um ataque letal e cinético contra uma "embarcação narcotraficante afiliada a organizações terroristas designadas" pela manhã.

Segundo ele, a operação foi feita na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA e quatro narcoterroristas a bordo da embarcação foram mortos, sem nenhuma força americana ferida.

"O ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava quantidades substanciais de narcóticos - com destino aos Estados Unidos para envenenar nosso povo", escreveu Hegseth na rede X.

Leia também

• Venezuela denuncia que caças dos EUA "ousaram se aproximar" de suas costas

• Maduro pronto para decretar estado de exceção na Venezuela ante eventual "agressão" dos EUA

• Venezuela realiza simulação para enfrentar terremotos e 'ameaça' dos EUA

"Nossa inteligência, sem sombra de dúvida, confirmou que esta embarcação traficava narcóticos, que as pessoas a bordo eram narcoterroristas e que operavam em uma rota de trânsito conhecida pelo narcotráfico. Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo americano acabem!!!!", acrescentou a postagem

O secretário também publicou um vídeo do ataque que mostra a explosão da embarcação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter