Penteados inusitados para o "Dia do Cabelo Maluco" movimentam internet; confira os mais criativos

A criatividade ganhou conta da cabeleira da criançada no "Dia do Cabelo Maluco", data que se popularizou nas redes sociais e foi adotada pelas escolas do ensino infantil às vésperas do Dia das Crianças, celebrado nesta quinta-feira (12).

Campo de futebol com boneco do Neymar, Arco-íris, brigadeiro e até boneca no balanço são alguns dos penteados inusitados escolhidos pelos pequenos e compartilhados pelos pais na internet.

Entre os modelos que viralizaram está a árvore de natal com pisca-pisca, feita por Isabella Barros. Ele publicou um vídeo com o passo a passo do penteado produzido na filha. A postagem ultrapassa 12,3 milhões de visualizações.

Uma bandeja de ovos foi a escolhida para enfeitar a cabeleira do pequeno Pedro Henrique. A mamãe Maria usou papel amassado para simular os ovos e uma placa com o anúncio "30 por R$ 10".

"Pedro foi a sensação da rua kkkkkkkkk todo mundo parando ele", escreveu Maria, em postagem no X.

Ainda entre os mais criativos e vistos nas redes sociais está o penteado feito na filha de Tuanny Cruz, de Belo Horizonte. A criança carrega uma boneca em um balanço. O modelo para lá de "diferentão" alcançou mais de 5,2 milhões de visualizações.

Teve até macarrão instantâneo servido em um prato com direito a garfo e tempeiro.

Confira alguns modelos compatilhados na internet:

