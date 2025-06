A- A+

SAGRADO Pentecostes: Arquidiocese de Olinda e Recife reúne milhares de fiéis em celebração no Geraldão Estima-se que cerca de 10 mil fiéis católicos das 150 paróquias da arquidiocese compareceram ao ginásio para louvar a fé na Igreja e no Espírito Santo

Milhares de fiéis lotaram o Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, para a celebração de Pentecostes da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), neste domingo (6).

A celebração católica marca a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria após a ressurreição de Jesus Cristo, considerada um marco do nascimento da Igreja Católica.

A AOR estima que cerca de 10 mil fiéis católicos das 150 paróquias da arquidiocese compareceram ao ginásio para louvar a fé na Igreja e no Espírito Santo.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, ressaltou a importância e a simbologia da celebração para a comunidade católica.

“Enquanto em Babel, em Gênesis, capítulo 11, mesmo falando a mesma língua, todos estão dispersos e confusos, em Pentecostes foi o contrário: falavam línguas diferentes, mas todos se entendiam, porque o Espírito Santo é o amor, a comunhão, a reconciliação, o princípio da paz. Por isso, ter esse ginásio lotado é um grande símbolo da unidade da nossa arquidiocese. Estamos unidos e reunidos na mesma fé”, afirmou o arcebispo. O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Homília de Pentecostes

A Santa Missa, presidida por dom Paulo Jackson, teve início às 16h e contou com a participação de todo o clero arquidiocesano. A celebração foi transmitida ao vivo pelo canal da arquidiocese no YouTube.

Durante a homilia, o arcebispo chamou a atenção dos fiéis para o último senso do IBGE, apontando que há mais de 15% da população no território da arquidiocese que se declara sem religião.

“Significa que nós temos uma grande tarefa missionária de anúncio querigmático do Evangelho. O dado de 15% em uma população de 4 milhões de pessoas indica que há muito a ser feito. E é o Espírito Santo que suscita este grande trabalho missionário no coração da igreja. Eu espero que nesta festa de Pentecostes mais e mais pessoas se dediquem ao anúncio querigmático e missionário”, declarou dom Paulo.



Programação

A programação teve início ao meio dia com acolhida e reza do Santo Terço, seguida com a programação do DJ Ronny Moura e Adilson Junior, Dudu do Acordeon e padre Joãozinho.

A cerimônia também foi marcada pela entrada e exposição dos símbolos do Jubileu da Juventude, que começa no próximo dia 20 de junho.

A advogada Aline Araújo, de 37 anos, esteve presente na celebração com a mãe, Severina Maria, de 60 anos.

“Estar aqui nesse momento foi maravilhoso. Fazia alguns anos que eu não vinha para a festa de Pentecostes, mas este ano consegui comparecer e me sinto muito realizada. Com certeza o Espírito Santo está aqui. Sentimos isso desde que entramos no ginásio, foi muito gratificante”, disse a advogada. A advogada Aline Araújo, de 37 anos. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O comerciante David, de 37 anos, veio com o grupo Kairós de evangelização. Para ele, estar presente na solenidade foi uma benção.

“O dia de Pentecostes é um dia maravilhoso, o dia em que começou a Igreja da Verdade. Quando Jesus vem pela última vez para os seus discípulos, para seguir a sua obra. Foi maravilhoso estar aqui, com os nossos irmãos da obra também, estar diante de Deus e pedir essa graça que é o fogo de Pentecoste em nossas almas e em nossas vidas”. O comerciante David, de 37 anos, do grupo Kairós de evangelização. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Pentecostes

Comemorado 50 dias após o Domingo de Páscoa, Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, que estavam reunidos no cenáculo após a ressurreição de Jesus Cristo.

A Igreja Católica considera esse acontecimento como seu nascimento, pois, fortalecidos pelo Espírito, os apóstolos passaram a anunciar a mensagem de Jesus Cristo aos povos, sinalizando a missão cristã.

A Igreja Católica considera esse acontecimento como seu nascimento. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A passagem bíblica que narra Pentecostes (Atos dos Apóstolos 2, 1-13) diz que o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo, concedendo aos apóstolos o dom de falar em diversas línguas e indicando que o Evangelho de Jesus Cristo é destinado a toda humanidade.

A palavra Pentecostes vem do grego "Pentēkostē" - "quinquagésimo" - e deriva de "pentēkonta", que quer dizer "cinquenta" - em alusão ao fato de que a festa ocorre cinquenta dias após a Páscoa.

Celebração mundial

A Comunidade Católica Obra de Maria realizou entre sexta-feira e este domingo o 13º Congresso Internacional de Pentecostes, cujo o tema é “Pentecostes da Esperança”, na Basílica de Sant'andrea della Valle, em Roma. O encontro reuniu peregrinos do mundo inteiro.

Participaram do congresso grandes nomes da música católica como padre Reginaldo Manzotti, Irmã Kelly Patrícia e o Instituto Hesed, padre Fábio de Melo, Eliana Ribeiro e Dunga, além de pregadores conhecidos mundialmente como Patti Mansfield, Prado Flores, Ironi Spuldaro, Frei Hayden Williams e membros da Família Canção Nova.

A edição deste ano foi marcada por uma mensagem de esperança e renovação espiritual. A programação incluiu momentos de oração, pregações, testemunhos e celebrações da Santa Missa, com transmissão pelo canal do YouTube Obra de Maria Oficial.

