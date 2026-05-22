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IGREJA Pentecostes: Arquidiocese de Olinda e Recife reúne milhares de fiéis no Geraldão neste domingo (24) Com caravanas das paróquias da região, programação terá música, louvor, oração, adoração e missa

Como ocorre anualmente, a Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) preparou uma programação especial para celebrar o dia de Pentecostes, no próximo domingo (24). Milhares de fiéis são esperados no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O evento, com o tema bíblico "Recebei o Espírito Santo" (João 20, 22), também celebra o ano em que a Arquidiocese comemora 350 anos de evangelização e missão.

Os portões serão abertos ao meio-dia. A entrada tem o custo simbólico de 1 kg de alimento não perecível.

A programação inicia com apresentações musicais dos padres Damião Silva e João Carlos, além do DJ Roony, reunindo evangelização, louvor e animação para os devotos presentes.

A festividade também conta com momentos de oração e adoração eucarística, marcados por fé e espiritualidade. O momento mais aguardo é a missa solene de Pentecostes, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, com início às 16h.

"Os portões serão abertos ao meio-dia, tendo uma programação musical com apresentações variadas. Às quatro horas da tarde, haverá a santa missa com representações de todas as 152 paróquias da Arquidiocese e de suas respectivas pastorais, grupos, movimentos e serviços. Estão convidados a participar conosco desta solenidade tão importante para nós cristãos", destacou o arcebispo.

A organização espera que caravanas de fiéis de todas as paróquias da AOR participem do encontro, em uma forma de fortalecer e demonstrar a unidade da Igreja Católica em Pernambuco.

Pentecostes

Segundo a tradição bíblica, Pentecostes aconteceu 50 dias após a Ressurreição de Cristo, ocasião em que a Virgem Maria e os apóstolos estavam reunidos no Cenáculo, em Jerusalém. Foi nesse momento que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo e passaram a anunciar publicamente a mensagem cristã.

A fé católica relata e atesta que o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, dando coragem para anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo. O momento é considerado fundamental pois representa o nascimento da Igreja.



O catolicismo explica que Deus é uno, somente um, e que ele existe eternamente em três pessoas distintas, que fazem parte da Santíssima Trindade: o Pai Criador, Primeira Pessoa; o Filho Salvador, Segunda Pessoa, conhecido como Jesus Cristo, que se fez humano; e o Espírito Santificador, a Terceira Pessoa.

Para os cristãos, essas "pessoas" não são três deuses, mas sim um único Deus com a mesma natureza divina, sendo manifestado em três pessoas que se relacionam entre si de maneira perfeita e inseparável. Esse é considerado um dos principais mistérios da fé cristã, formulado durante os primeiros séculos do cristianismo.

De acordo com o Evangelho de João, Cristo, antes de ascender aos céus, prometeu aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo, chamado de "Paráclito". O termo vem do grego Parákletos e pode ser traduzido como "consolador", "defensor" ou "advogado".

Segundo a teologia católica, o auxílio que provém do Espírito Santo não é um consolo abstrato ou uma paz de origem humana, mas uma presença que habita, guia, fortalece e, quando necessário, corrige.

Para os cristãos, este ser divino é quem acende a fé que quase se apagou, que inspira a oração quando as palavras faltam ou não são suficientes, e que faz com que uma pessoa comum seja capaz de amar, a Deus e ao próximo, de uma forma que não é natural.

Portanto, o Pentecostes não é apenas uma celebração do passado, mas a lembrança de uma presença que continua se manifestando até os dias atuais, sempre que um cristão abre o coração e recorre, em oração, ao auxílio consolador da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, que intercede em seu favor.

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