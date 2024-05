A- A+

FÉ Pentecostes no Geraldão reúne fiéis e doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Cristãos de 150 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife se reuniram nas arquibancadas do ginásio para louvar a fé na Igreja

Centenas de fiéis lotaram o Ginásio Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, para celebrar a solenidade de Pentecostes neste domingo (19). A festividade católica acontece para marcar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria, após a ressurreição de Jesus Cristo.

Cristãos de 150 paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife se reuniram nas arquibancadas do ginásio para louvar a fé na Igreja. Além da missa celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, com participação do padre Damião Silva, o evento também contou com a presença de 200 padres e shows dos cantores Joanna e Anderson Santos.

“Pentecostes é a conclusão do ciclo da páscoa, conhecida também como a festa do nascedouro da igreja na força do espírito é para que o próprio espírito habite em nós e nos de consciência da filiação de Deus e para que nós possamos testemunhar o amor”, destacou dom Paulo Jackson.

Em família, o prefeito João Campos também esteve presente ao lado da mãe.

“Pentecostes serve para renovar a nossa fé sobretudo em um momento como esse em que a gente possa desejar muita paz, harmonia e solidariedade principalmente para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por um desastre, aquelas pessoas que estão em situação de disputa de território, de guerra, que a gente possa pedir paz e que a gente possa celebrar a fé e a harmonia entre as pessoas”, ressaltou o prefeito.



Doações para o Rio Grande do Sul

Como prova de solidariedade, o momento também reuniu doações para os desabrigados vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Todos os fiéis que passaram pelo Geraldão nesta tarde precisaram levar um quilo de alimento não perecível.

“Um quilo de alimento para cada um de nós não faz nenhuma diferença, mas para quem está com fome faz uma grande diferença. Juntamos, então, todas as doações para mandar para os desalojados e desabrigados para o Rio Grande do Sul com bênçãos”, afirmou dom Paulo Jackson.



