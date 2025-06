A- A+

IGREJA Pentecostes no Geraldão tem programação com terço, louvor e missa; confira Celebração eucarística será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson

Cerca de 10 mil católicos são esperados no próximo domingo (8) na celebração de Pentecostes da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), no Geraldão, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

Os portões do ginásio serão abertos ao meio-dia. A AOR pede 1 quilo de alimento não perecível de cada fiel como entrada no evento.

Em seguida, às 14h, haverá a oração do terço e animação e louvor com DJ Roony, Dudu do Acordeon e Adilson Júnior.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebra a missa às 16h, com a participação de todo o clero arquidiocesano.

Por conta da festa no Geraldão, a AOR recomenda que paróquias não celebrem missas no período da tarde, para que os fiéis possam ir ao Geraldão.

Pentecostes

Comemorado 50 dias após o Domingo de Páscoa, Pentecostes celebra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, que estavam reunidos no cenáculo após a ressurreição de Jesus Cristo.

A Igreja Católica considera esse acontecimento como seu nascimento, pois, fortalecidos pelo Espírito, os apóstolos passaram a anunciar a mensagem de Jesus Cristo aos povos, sinalizando a missão cristã.

A passagem bíblica que narra Pentecostes (Atos dos Apóstolos 2, 1-13), diz que o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo, concedendo aos apóstolos o dom de falar em diversas línguas, indicando que o Evangelho de Jesus Cristo é destinado a toda a humanidade.

A palavra Pentecostes vem do grego "Pentēkostē", que significa "quinquagésimo" e deriva de "pentēkonta", que quer dizer "cinquenta" — em alusão ao fato de que a festa ocorre cinquenta dias após a Páscoa.

Ginásio do Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife | Foto: Wagner Ramos/PCR

