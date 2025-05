Pepe Mujica em suas próprias palavras: veja frases do ex-presidente uruguaio

A- A+

Seguem abaixo algumas das frases mais lembradas do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica:

Ecologia e política

"A grande crise não é ecológica, é política (...) Temos que perceber que a crise hídrica e da agressão ao meio ambiente não é a causa. A causa é o modelo de civilização que construímos. E o que temos que repensar é a nossa forma de viver."

20 de junho de 2012, discurso na reunião de cúpula Rio+20



Utopia

"Minha história pessoal: a de um jovem que, assim como outros, quis mudar sua época, seu mundo, o sonho de uma sociedade libertária e sem classes. Meus erros são, em parte, filhos do meu tempo. Obviamente, os assumo. Mas às vezes eu grito com nostalgia: 'Quem me dera ter a força de quando éramos capazes de beber de tanta utopia!'"

24 de setembro de 2013, discurso na 68ª Assembleia Geral da ONU



Consumismo

"Arrasamos as selvas verdadeiras e implantamos selvas anônimas de cimento. Enfrentamos o sedentarismo com andadores; a insônia com comprimidos, a solidão com a eletrônica. Somos felizes longe do eterno humano? Cabe fazer esta pergunta. Aturdidos, fugimos da nossa biologia, que defende a vida pela própria vida como causa superior, e a suplantamos pelo consumismo funcional ao acúmulo."

Discurso de 24 de setembro de 2013 na 68ª Assembleia Geral da ONU



Milagre da vida

"Pensem que a vida humana é um milagre, que estamos vivos por milagre e que nada vale mais do que a vida."

Discurso de 24 de setembro de 2013 na 68ª Assembleia Geral da ONU



A velha e o caolho

"Essa velha é pior do que o caolho. Ele era mais político, essa é mais teimosa."

Comentário de 4 de abril de 2013 sobre Cristina Kirchner, então presidente da Argentina, e seu marido, o ex-presidente Nestor Kirchner.

Ele se dirigia ao então prefeito da Flórida, Carlos Enciso, durante um evento, mas os microfones estavam abertos e suas palavras foram transmitidas ao vivo pela Presidência.

Maconha

"A maconha é um vício perigoso. Como qualquer vício, não é boa. Não aceito isso de dizer que é melhor do que o cigarro."

1º de agosto de 2013, transmissão de rádio "O Presidente Fala".

A tese central é tomar o mercado do narcotráfico e tentar identificar um público que consome, e que é clandestino, para não deixá-lo para o narcotráfico. E quando detectarmos que esse grupo está cruzando a linha, podermos atendê-lo como doente."

25 de setembro de 2013, após se reunir com o empresário americano David Rockefeller, com quem conversou sobre o objetivo da regulamentação da maconha no Uruguai.



Aborto e casamento igualitário

"Aplicamos um princípio muito simples: reconhecer os fatos. O aborto é antigo como o mundo. O casamento gay, por favor, é mais antigo do que o mundo."

9 de março de 2014, entrevista ao jornal O Globo

'Presidente pobre'

"Já não sou um presidente pobre. Não vivo na pobreza, vivo com austeridade, com renúncia. Preciso de pouco para viver."

7 de setembro de 2012, entrevista à AFP

"Deram-nos a fama de presidente pobre. Não somos pobres, somos comedidos. Se tenho muito, tenho que perder muito tempo cuidando dessas coisas. Se tenho o suficiente, vivo leve e me sobra mais tempo."

17 de outubro de 2014, transmissão de rádio "O Presidente Fala"

Felicidade

"Vivi muitos anos sozinho, em um calabouço. Teve noites em que, quando colocavam um colchão, eu ficava feliz. Repensei tudo. Se você não carrega a felicidade dentro de si e não é feliz com pouco, não é feliz com nada."

28 de outubro de 2014, resposta a jovens durante o programa de TV "Uruguai Decide".

Odiar

"Eu tenho minha boa quantidade de defeitos, sou passional, mas no meu jardim faz décadas que não cultivo o ódio, porque aprendi uma dura lição que a vida me impôs: que o ódio acaba nos estupidificando (...) O ódio é cego como o amor, mas o amor é criador e o ódio nos destrói. Uma coisa é a paixão, outra coisa é cultivar o ódio. Já passei por tudo na vida. Ficar seis meses amarrado com arame, com as mãos nas costas. Me sujar todo por não aguentar mais dentro de um caminhão (...) Ficar dois anos sem que me levassem para tomar banho e ter que me lavar com uma caneca de água e um lenço. Já passei por tudo, mas não tenho ódio de ninguém."

20 de outubro de 2020, discurso ao deixar o Senado

Vencer

"Vencer na vida não é ganhar, é se levantar e recomeçar a cada queda."

20 de outubro de 2020, discurso ao deixar o Senado.

Morte

"Na minha vida, mais de uma vez a morte rondou a minha cama. Desta vez, parece que vem com a foice em punho, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, enquanto eu puder, vou seguir militando com meus companheiros, fiel ao meu modo de pensar e entretido com minhas hortaliças, com minhas galinhas, porque não se troca de pangaré no final do rio — sempre fui um torrão com patas e amo a terra. E enquanto o filme durar, eu vou estar por aqui."

29 de abril de 2024, entrevista coletiva em que anunciou um tumor no esôfago.

Grato

"A vida é tão bela que não faz sentido sacrificá-la por motivos estúpidos. No mais, sou grato."

29 de abril de 2024, entrevista coletiva em que anunciou um tumor no esôfago.

Fim

"Meu ciclo se encerrou. Sinceramente, estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso."



9 de janeiro de 2025, declaração ao semanário Búsqueda ao anunciar uma metástase no fígado e que seu corpo não resistiria a um novo tratamento.

