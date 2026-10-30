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saúde Peptídeos: substância antienvelhecimento causou a morte do ator australiano Richard Norton Lutador de artes marciais tinha 75 anos e usou alta dose de dois peptídeos não regulamentados

O ator australiano Richard Norton morreu no ano passado, aos 75 anos. Em uma investigação, o legista do estado de Victoria, David Ryan, concluiu que Norton sofreu uma parada cardíaca após injetar altas doses dos peptídeos CJC1295 e ipamorelin.

As substâncias foram prescritas por um médico. No entanto, elas não são aprovadas pela agência reguladora local.

"Estou convencido de que a morte de Richard foi desencadeada pela injeção do peptídeo CJC1295/Ipamorelin”, escreveu Ryan no relatório.

“Richard estava tomando quantidades do medicamento superiores à dose prescrita por seu médico. A injeção causou uma reação anafilática que, por sua vez, levou à parada cardíaca."

O relatório observou que o médico explicou a natureza experimental do tratamento com peptídeos e a falta de opções aprovadas pela TGA, agência reguladora da Austrália. O ator também assinou um termo de consentimento livre e esclarecido em relação ao tratamento.

Dois dias antes de falecer, ele revelou a uma enfermeira que estava tomando o dobro da dose prescrita e foi orientado a seguir a prescrição. Apenas algumas horas depois, após injetar CJC1295 e ipamorelin, Norton sentiu calor e rubor antes de ficar inconsciente.

Antes de falecer, o ator disse que já lhe haviam sido prescritos peptídeos por outro profissional, os quais se mostraram eficazes no tratamento de sintomas relacionados à fadiga, recuperação física reduzida, dor no ombro e perda de massa muscular magra.

Os peptídeos são substâncias frequentemente promovidas para perda de peso, crescimento muscular, antienvelhecimento, recuperação e melhoria do desempenho. Mas as evidências de alta qualidade em humanos ainda são limitadas.

Peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos – os blocos de construção das proteínas. Eles atuam como mensageiros químicos no corpo e desempenham um papel fundamental em muitos processos. Isso inclui ajudar a reparar a pele e acalmar a inflamação.

O corpo produz peptídeos naturalmente. Peptídeos sintéticos são fabricados para imitar ou potencializar essas funções naturais. Certos peptídeos têm usos médicos comprovados. Por exemplo, medicamentos com peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1), como a semaglutida, são aprovados para diabetes e controle de peso – vendidos como Ozempic e Wegovy.

Por outro lado, um número crescente de peptídeos está sendo comercializado para fins cosméticos e antienvelhecimento, sem a aprovação de agências reguladoras. Isso acontece porque para muitos peptídeos promovidos como agentes antienvelhecimento e para a saúde da pele, por exemplo, as evidências de alta qualidade em humanos ainda são limitadas.

Além da falta de evidências sobre eficácia, existem riscos. Primeiro, há a questão da qualidade desconhecida de produtos não regulamentados.

Segundo, existem riscos biológicos. Peptídeos que influenciam o crescimento, o reparo ou as vias hormonais também podem estimular processos indesejado, como o crescimento de tumores existentes ou a interrupção da função endócrina normal.

Há também o risco de reação anafilática, reação alérgica fatal que levou à morte de Norton e os riscos inerentes à própria injeção, incluindo infecções, abscessos e danos aos tecidos, principalmente quando os produtos são autoadministrados sem técnica asséptica.

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