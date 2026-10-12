A- A+

América Latina Pequenas comunidades impactadas pelo terremoto no Panamá ainda estão isoladas Terremoto deixou 27 feridos e causou graves danos à infraestrutura, afetou cidades, mas sobretudo pequenos povoados de camponeses nas províncias

Comunidades atingidas pelo terremoto de magnitude 7,7 que sacudiu o Panamá há três dias ainda estão isoladas, sem poder receber ajuda devido à destruição de vias e pontes, afirmou, nesta segunda-feira (12), o chefe das operações de emergência.

O forte terremoto, que deixou 27 feridos e causou graves danos à infraestrutura, afetou cidades, mas sobretudo pequenos povoados de camponeses nas províncias de Los Santos, Herrera, Coclé e Veraguas, onde centenas de casas desabaram e foram registrados danos em escolas e igrejas.

"Há lugares aonde não conseguimos chegar e dos quais nem sequer temos os relatos" de danos, afirmou à AFP René García, chefe do Centro de Operações de Emergências do Sistema Nacional de Proteção Civil.

"Não conseguimos chegar nem para entregar ajuda", lamentou. Várias dessas comunidades são povoados isolados, com baixa densidade populacional, localizados nos arredores da localidade de Tonosí, 350 km a sudoeste da Cidade do Panamá, epicentro do sismo.

Segundo García, o terremoto deixou até o momento mais de 3.500 afetados em todo o país. Além disso, danificou 1.600 moradias, muitas das quais terão de ser demolidas, e 656 escolas. Em algumas áreas, as comunicações também apresentam problemas.

O governo distribuiu 90 toneladas de ajuda, como água, comida, camas dobráveis, barracas e diversos produtos básicos. Os Estados Unidos também forneceram utensílios diversos e anunciaram a doação de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) para assistência humanitária.

No entanto, as chuvas — que dificultam os voos com ajuda — e as mais de 400 réplicas do sismo complicam o envio e os trabalhos de avaliação de danos.

"Continua tremendo" na região e por isso "vamos esperar" para iniciar a "reconstrução", declarou García. "Isso está apenas começando", acrescentou.

O governo anunciou, nesta segunda-feira, que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em algumas áreas, mas as aulas continuam suspensas em todo o país e algumas instituições públicas permanecem fechadas devido a danos em suas sedes.

Além disso, centenas de pessoas continuam em dezenas de abrigos, parques e jardins porque não podem voltar para suas casas.

A capital, Cidade do Panamá, onde o terremoto foi sentido com intensidade, não sofreu grandes danos, embora tenha provocado pânico.

Veja também