RELIGIÃO Pequim celebra primeira nomeação de bispo chinês do pontificado de Leão XIV Giuseppe Lin Yuntuan foi nomeado no dia 5 de junho

Pequim celebrou nesta quinta-feira (12) o avanço nas relações com o Vaticano após a primeira nomeação de um bispo chinês do pontificado de Leão XIV, uma demonstração da vontade do papa americano de prosseguir com um acordo polêmico alcançado por Santa Sé e China em 2018.

O Vaticano expressou "satisfação" na quarta-feira, depois que as autoridades chinesas reconhecerem a nomeação de Giuseppe Lin Yuntuan, de 73 anos, como bispo auxiliar de Fuzhou, capital da província de Fujian. O pontífice fez a nomeação em 5 de junho.

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a nomeação do primeiro bispo chinês do pontificado de Leão XIV "melhora o entendimento e a confiança mútua por meio do diálogo construtivo".

"A China está disposta a colaborar com o Vaticano para promover uma relação melhor e contínua entre a China e o Vaticano", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian.

Vaticano e China não têm relações diplomáticas formais porque a Santa Sé reconhece Taiwan, uma ilha com governo próprio, mas que Pequim considera parte de seu território.

Em 2018, Santa Sé e China chegaram a um acordo histórico que estabelece que as partes têm voz na nomeação dos bispos na China, onde existem quase 12 milhões de católicos.

O acordo, cujo conteúdo não é público, gerou críticas dentro da Igreja. Alguns líderes religiosos consideram que permite ao Partido Comunista Chinês exercer controle absoluto sobre os católicos chineses.

