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Ásia

Pequim denuncia 'sabotagem' dos Estados Unidos às relações Cuba-China

Nova rodada de sanções, anunciada na quinta-feira (5), concentra-se no setor de petróleo e tecnologia da ilha, contra a qual Washington lançou uma estratégia de pressão econômica

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo JiakunO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun - Foto: Divulgação/Ministério de Relações Exteriores da China

O governo da China denunciou nesta sexta-feira (6) como "sabotagem" as novas sanções dos Estados Unidos contra Cuba, que incluem pela primeira vez duas empresas do país asiático.

A nova rodada de sanções, anunciada na quinta-feira (5), concentra-se no setor de petróleo e tecnologia da ilha, contra a qual Washington lançou uma estratégia de pressão econômica.

Entre as empresas afetadas estão as companhias eletrônicas chinesas CEIEC e Beijing H&C Technologies, que Washington acusa de vender material de defesa e sistemas de segurança para Cuba.

"A China se opõe de modo veemente à interferência e à sabotagem dos Estados Unidos na cooperação entre China e Cuba", declarou em entrevista coletiva o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

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Também advertiu que o país adotara "todas as medidas necessárias" para salvaguardar os interesses de suas empresas.

Desde janeiro, o governo dos Estados Unidos impôs duras sanções e um bloqueio de petróleo contra Cuba, o que paralisou a economia do país e provocou apagões generalizados e escassez de produtos.

O presidente americano, Donald Trump, chegou a insinuar a possibilidade de lançar uma intervenção militar para derrubar o Partido Comunista que governa a ilha.

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