Perda de vegetação nativa para pecuária deixa o Brasil mais exposto aos eventos extremos do El Niño
Dados revelam que país está mais vulnerável aos efeitos de secas e enchentes
Ainda que a redução do desmatamento observada no país nos últimos anos tenha trazido um certo respiro no campo ambiental, a diminuição da cobertura de vegetação nativa brasileira ocorrida nas quatro últimas décadas expõe o território nacional aos eventos extremos do El Niño.
É o que mostram dados divulgados pelo MapBiomas nesta quarta-feira, obtidos por meio de imagens de satélite, sobre o período entre 1985 e 2025.
Os mapas revelam que o Brasil viu sua cobertura de vegetação nativa cair de 79% para 65% nestes 41 anos. Nesse cenário, o uso da terra passa a ser mais impactado pelos efeitos de secas e enchentes, por exemplo, que são agravadas em anos de El Niño, como em 2026. A expectativa é a de que o território brasileiro seja impactado pelo fenômeno neste segundo semestre.
Os pesquisadores compararam dados sobre o uso da terra com o histórico de precipitações nos meses mais críticos do fenômeno no Brasil — entre setembro e novembro — durante três eventos recentes de forte El Niño (1997/98, 2015/26 e 2023/24). O cruzamento revela que a redução de chuvas vem se agravando no país, com exceção do Pampa e da região sul da Mata Atlântica.
A Amazônia apresentou o maior déficit de precipitação entre os biomas nos três eventos analisados. No El Niño mais recente, entre 2023 e 2024, a redução de chuvas mais acentuada foi observada nas áreas de agropecuária do bioma.
Já no Cerrado e na porção norte da Mata Atlântica, a seca se acentua a cada novo El Niño, principalmente nas áreas de vegetação nativa. O Pantanal, por sua vez, foi impactado pelo último evento pela redução das precipitações, sendo 2024 o ano mais seco da série histórica mapeada.
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Por outro lado, os efeitos do El Niño produziram um excesso recorrente de chuva no Sul do Brasil, considerando as anomalias de precipitação entre setembro e novembro. No Pampa, os pesquisadores constataram que o excesso de chuvas foi mais recorrente em áreas agropecuárias do que nas de vegetação nativa em dois eventos de El Niño analisados.
— Esse excesso de chuvas nas áreas agropecuárias provoca, em muitos casos, perdas nas lavouras e erosão dos solos agrícolas, o que é agravado pela redução da vegetação nativa que atua na proteção do solo e na maior infiltração da água da chuva — explica Eduardo Vélez, membro da equipe do Pampa no MapBiomas.
No período analisado, um terço (33%) do território brasileiro sofreu ao menos uma mudança de cobertura e uso da terra, enquanto 67% permaneceram estáveis.
Transformações em quatro décadas
Em área absoluta, Amazônia e Cerrado registraram as maiores perdas acumuladas de vegetação nativa nos últimos 41 anos, com reduções de 54,9 milhões e 51,7 milhões de hectares, respectivamente. Na sequência aparecem Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.
Já quando a análise considera a participação da vegetação nativa dentro de cada bioma, o Cerrado e o Pampa concentram as maiores reduções proporcionais na série histórica. As perdas foram de 34% e 32%, respectivamente.
Em 2025, Amazônia e Pantanal apareceram novamente como os biomas com maior proporção de vegetação nativa. Ambos têm mais de 80% do território ocupado por essas coberturas.
No cenário estadual, 25 estados e o Distrito Federal reduziram a participação da vegetação nativa em seus territórios nos 41 anos analisados. O Rio de Janeiro foi a única exceção a essa tendência, com aumento de 1%.
Expansão agropecuária
Se em 1985 o Brasil tinha 150,2 milhões de hectares ocupados pela agropecuária (18% do território), em 2025 a atividade já ocupa quase um terço (32%) do país. São agora 273,3 milhões de hectares.
As pastagens respondem por mais da metade (60,6%) dessa área, com 165,6 milhões de hectares em 2025. Desde 1985, as pastagens incorporaram 61,6 milhões de hectares. A partir de 2006, a área destinada à prática no país se mantém relativamente estável — crescimento abaixo de 1,5 milhões de hectares ao ano).
A agricultura, por sua vez, passou de 18,6 milhões para 66,5 milhões de hectares nos 41 anos. Entre as culturas temporárias, a soja foi a que apresentou a maior expansão, passando de 4,5 milhões para 44,2 milhões de hectares. Essa cultura responde por 66,5% de toda a área de agricultura do país em 2025. A cana-de-açúcar passou de 2,2 milhões de hectares para 11,1 milhões de hectares no mesmo período.
A silvicultura também expandiu sua participação na paisagem brasileira, passando de 1,9 milhão para 9,9 milhões de hectares entre 1985 e 2025.
A expansão agropecuária teve reflexos também sobre os municípios brasileiros. No ano inicial da análise, a agropecuária era a cobertura ou uso da terra predominante em 46% das cidades. Em 2025, essa proporção aumentou para 59%.
Em 2.114 municípios (38% do total), a pastagem é a principal cobertura ou uso da terra. A agricultura predomina em outros 1.092 municípios, enquanto a Formação Florestal permanece como cobertura predominante em 1.104 municípios. Entre 1985 e 2025, 744 municípios deixaram de ter a vegetação nativa como cobertura predominante.