Perda muscular: cientistas descobrem molécula ligada à diminuição da musculatura pela idade

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A perda muscular sofre um declínio natural ao longo dos anos, sendo ainda mais marcante durante o envelhecimento. Uma nova descoberta pode ajudar a proteger e até mesmo fortalecer um dos principais sinais de reparação muscular do corpo.

O trabalho, publicado na revista científica Scientific Reports, descobriu que o fator de crescimento de hepatócitos, ou HGF, que atua como um sinal de ativação no músculo esquelético (ou seja, os músculos que se conectam aos ossos).

Durante o envelhecimento, o HGF sofre uma alteração química chamada nitração. Uma vez nitrado, o HGF perde a capacidade de se ligar ao receptor, como uma chave enferrujada que não encaixa mais na fechadura. Esse mecanismo é uma das principais causas da perda muscular relacionada à idade.

"O HGF não desaparece necessariamente com a idade. Na verdade, ele pode sofrer alterações químicas após ser produzido. Isso nos levou a questionar se um composto com forte capacidade antioxidante poderia proteger o HGF, seja prevenindo a nitração ou compensando a perda funcional que ela causa", explica Tatsumi.

Nesse sentido, a equipe testou uma hipótese e concluiu que o composto trissulfeto de ácido lipoico (LASSS) pode induzir uma mudança que faz com que o organismo resista à nitração. Experimentos mostraram que camundongos pré-tratados com LASSS apresentaram nitração significativamente reduzida em comparação com animais não tratados. Em outras palavras, ele inibe o processo responsável pela perda muscular.

De acordo com os pesquisadores, os achados podem abrir um novo caminho para estratégias de manutenção da recuperação muscular durante o envelhecimento, repouso prolongado no leito ou outras condições que envolvem a falta de uso muscular. Estudos adicionais em animais idosos serão necessários para confirmar a eficácia e a segurança do LASSS em seres humanos.

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