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América do Sul Perdas com terremoto na Colômbia são estimadas em mais de US$ 9,5 bilhões Tremor de magnitude 7,4 derrubou milhares de casas, edifícios, escolas e hospitais, principalmente nas cidades do Pacífico e na região cafeeira, no oeste

O forte terremoto na Colômbia, que destruiu parte do oeste do país e matou centenas de pessoas, deixou prejuízos estimados em cerca de 9,57 bilhões de dólares (R$ 48,6 bilhões), segundo uma avaliação preliminar do presidente Abelardo de la Espriella.

O terremoto de magnitude 7,4 derrubou milhares de casas, edifícios, escolas e hospitais, principalmente nas cidades do Pacífico e na região cafeeira, no oeste.

Segundo o presidente, uma empresa privada calculou as perdas técnicas em um terço do país. De la Espriella também revisou para baixo o balanço de vítimas, para 289 mortos e 4.187 feridos.

“Imaginem a dimensão do desastre. É um número preliminar, que será ajustado à medida que tivermos mais informações e a situação a ser avaliada em cada uma das regiões”, disse De la Espriella.

Uma semana após o terremoto de 10 de agosto, a Colômbia iniciou a etapa de remoção dos escombros, com chances mínimas de encontrar sobreviventes. Há 143 pessoas desaparecidas.

O terremoto representa o primeiro grande teste para o governo do presidente de direita De la Espriella, que ocorreu a emergência apenas três dias depois de assumir a carga.

O presidente afirmou que encarregou o ministro da Habitação de implementar o "Plano Milagre de Reconstrução", com o apoio de construtoras, instituições financeiras, supervisores, governadores e prefeitos.

O ministro Jaime Andrés Beltrán é alvo de críticas por ter ido à praia com uma família em meio à crise.

A Colômbia recebeu milhões em ajuda de países como os Estados Unidos e de organismos como o Banco Mundial.

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