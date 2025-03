Perder o emprego é ruim para a saúde, mas há coisas que você pode fazer para minimizar os danos

A- A+

Quando as pessoas perdem seus empregos, elas têm problemas reais. Normalmente, por exemplo, sua renda e poupança diminuem. Elas podem ter dificuldades para manter o aluguel ou as prestações da hipoteca e podem não conseguir manter o mesmo padrão de vida que tinham antes.

No entanto, pesquisas mostram que a perspectiva em relação à sua situação financeira pode causar mais danos à do que suas reais circunstâncias financeiras – mesmo que suas economias diminuam.

Minha pesquisa mostra que perder o emprego pode prejudicar seriamente sua saúde física e mental, especialmente quando você vê a situação como uma catástrofe e não como um revés temporário.





Alguém pode ver a perda do emprego como um revés temporário e permanecer relativamente calmo, enquanto outra pessoa pode vivenciar as mesmas circunstâncias como um desastre, desencadeando estresse intenso que se transforma em problemas de saúde sérios, como depressão e abuso de substâncias. Essa diferença de perspectiva geralmente determina se alguém sofrerá problemas de saúde significativos quando perder o emprego ou vivenciar um revés financeiro semelhante.

Em um estudo que publiquei em 2023 com a acadêmica de serviço social Theda Rose, descobrimos que a maneira como uma pessoa se sentia em relação a uma queda na renda importava 20 vezes mais do que a mudança financeira em si.

Essa descoberta vem da nossa análise de dados do National Financial Capability Study de 2018, que entrevistou mais de 27.000 adultos americanos. Usamos métodos estatísticos avançados para examinar como diferentes fatores financeiros afetavam a saúde e a tomada de decisões financeiras das pessoas, observando especificamente a tensão financeira, a confiança na gestão do dinheiro e a satisfação financeira geral.

O estudo confirmou trabalhos anteriores sobre as respostas psicológicas e físicas muito diferentes que duas pessoas podem ter quando sua renda cai na mesma proporção, com base em como elas percebem essa mudança.

Pesquisas anteriores geralmente viam o que é conhecido como "precariedade financeira" — não ter dinheiro suficiente para sobreviver — ou em termos relacionados aos seus sentimentos sobre aquela situação, como preocupação persistente com suas finanças.

No entanto, descobrimos que ambos os aspectos da precariedade financeira podem influenciar a saúde e o comportamento. Entre as muitas variáveis que exploramos, uma queda na renda surpreendentemente contribuiu muito mais em termos de preocupação do que simplesmente não conseguir pagar as contas.

Esse sofrimento causado por dificuldades econômicas não é apenas um problema psicológico – ele pode produzir mudanças físicas que podem ter implicações de saúde a longo prazo, como pressão alta.

A saúde mental sofre

Também há um impacto na sua saúde mental. Perder um emprego pode levar à ansiedade, depressão e baixa autoestima. Curiosamente, pessoas que enfrentam desafios financeiros constantes, mas não ficam estressadas com sua situação, não têm mais probabilidade de desenvolver sintomas de depressão do que pessoas sem nenhum estresse financeiro.

Uma revisão sistemática de 65 estudos encontrou conexões claras entre dívidas e problemas de saúde mental, depressão e até tentativas de suicídio.

Problemas de saúde física

Perder o emprego pode prejudicar seu corpo de duas maneiras principais. Primeiro, o estresse das preocupações financeiras pode afetar diretamente o corpo das pessoas – por exemplo, aumentando a pressão arterial. Estar endividado está associado a outras doenças, incluindo dor nas costas e obesidade.

Segundo, quando o dinheiro está curto, as pessoas geralmente tentam economizar dinheiro pulando consultas médicas ou abrindo mão de medicamentos prescritos. Mesmo com seguro de saúde, franquias altas podem significar pagar milhares de dólares do próprio bolso antes que o seguro ajude. Ao escolher entre pagar aluguel, alimentação e assistência médica, as pessoas geralmente colocam suas necessidades médicas em último lugar.

Métodos de enfrentamento prejudiciais

Algumas pessoas recorrem ao álcool, tabaco ou outras substâncias para lidar com a perda de seus empregos. Esses hábitos são ruins para sua saúde e podem esvaziar sua carteira, aumentando a tensão financeira.

Outros recorrem ao jogo ou às compras excessivas para lidar com a situação, o que também pode piorar os problemas financeiros.

Relacionamentos também podem se desgastar em meio ao estresse financeiro. Pedir dinheiro emprestado excessivamente a amigos e familiares ou gritar com seus entes queridos quando você se sente estressado pode enfraquecer os laços com as pessoas mais próximas a você.

Seguindo em frente de forma saudável

É claro que algumas pessoas se tornam mais resilientes depois de perder o emprego ao adotar estratégias positivas de enfrentamento. Sempre que você perder um emprego, tente entrar em contato com seus amigos e entes queridos, pois eles podem ajudar a proteger sua saúde enquanto você segue em frente.

Além de se candidatar a novas posições, passe um tempo fazendo networking. Entre em contato com antigos colegas, junte-se a grupos profissionais e participe de eventos relacionados à sua carreira.

Outra medida possível é tente ser voluntário em algum trabalho. Isso ajudará você a afiar ou expandir suas habilidades, ao mesmo tempo em que expande suas redes e talvez o leve a um novo emprego.

E considere começar ou expandir um negócio paralelo. Isso vai gerar alguma renda, dar a você uma maior sensação de controle sobre sua vida e mantê-lo produtivo durante a monotonia de enviar inscrições.

Também é essencial manter-se fiel aos princípios básicos de autocuidado: exercícios regulares reduzem os hormônios do estresse. Dormir o suficiente melhora a função cognitiva, e manter uma vida social agitada fornece suporte emocional.

Manter hábitos saudáveis é sempre importante. Mas eles podem proteger sua saúde mental e física durante tempos desafiadores. Perder um salário já é difícil o suficiente. Perder sua saúde por isso é ainda pior.

*Jeffrey Anvari-Clark é professor assistente de Serviço Social da Universidade de Dakota do Norte.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

