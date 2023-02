A- A+

Achados e Perdidos Perdeu documento ou algum objeto no Carnaval do Recife ou de Olinda? Saiba como recuperar Esse é um dos serviços mais procurados durante e depois da época de folia

Quem perdeu algum documento, objeto ou outro tipo de pertence durante o Carnaval de Olinda ou do Recife tem a chance de recuperar nas centrais de Achados e Perdidos das duas cidades.

Esse é um dos serviços mais procurados durante e depois da época de folia. Itens como bolsas, celulares e documentos estão entre os pertences mais encontrados.

No Recife, segundo balanço final da prefeitura da cidade, foram recolhidos 575 documentos e objetos. Em Olinda, até terça (21), eram 1.370 objetos recuperados.

Saiba como recuperar os objetos:

Recife

Os itens ficarão disponíveis na Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, localizada no 7º andar do edifício-sede da Prefeitura do Recife, desta quinta-feira (23) a 23 de março, das 8h às 17h.

O telefone para contato é o (81) 3355-8598. Após 23 de março, indica a prefeitura, os objetos serão enviados para a agência central dos Correios.

Olinda

A Central dos Achados e Perdidos de Olinda funciona 24h na sede da Guarda Municipal da cidade, localizada na avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro. O serviço também funciona pelo WhatsApp: 81 9.8979-0054.

Após a quinta-feira (23), o serviço funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta.

