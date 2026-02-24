"Perdi tudo do meu restaurante... de novo", diz vítima da chuvas em Juiz de Fora
Estabelecimento já havia sido atingido pela chuva há menos de dois meses
A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi atingida por fortes chuvas na noite de segunda-feira (23). Na manhã desta terça (24), a prefeita Margarida Salomão (PT-MG) decretou estado de calamidade pública, e as aulas foram suspensas em todas as instituições da rede municipal de ensino nesta terça-feira.
Uma das pessoas atingidas pela chuva é Angélica Rezende Moreira, 44, proprietária do restaurante Cantinho da Massa. "Perdi tudo do meu restaurante", afirmou ela. "De novo." O estabelecimento já havia sido atingido pela chuva há menos de dois meses.
"A água não abaixava de jeito nenhum. É isso aí que vocês estão vendo: é barro, é lama", contou ela à reportagem. "Pessoas perderam não só as coisas de casa, mas a vida. Ninguém mais quer ficar aqui."
Leia também
• Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
• Chuvas em Juiz de Fora: ao menos 16 mortos e dezenas de desaparecidos
Como está a cidade
De acordo com a prefeitura, até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.
No bairro Nossa Senhora de Lourdes, foram registrados 186,1 milímetros de chuva apenas na segunda-feira. No mesmo período, o bairro Santa Rita acumulou 172,7 milímetros, e o Distrito Industrial, 161,2 milímetros.
O Rio Paraibuna subiu 65 centímetros em apenas 30 minutos e transbordou em diferentes pontos. Por causa disso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.
Centenas de desabrigados
A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.
Também foram registrados dezenas de deslizamentos e queda de árvores, que bloquearam vias em diferentes regiões, além do transbordamento de três córregos e do desabamento de duas edificações.
A Prefeitura de Juiz de Fora acionou a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Estadual. "Sugerimos também que as pessoas se desloquem o mínimo possível para evitar riscos desnecessários", afirmou a gestão municipal.