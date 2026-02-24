Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MINAS GERAIS

"Perdi tudo do meu restaurante... de novo", diz vítima da chuvas em Juiz de Fora

Estabelecimento já havia sido atingido pela chuva há menos de dois meses

Reportar Erro
Chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora; cidade decretou estado de calamidade públicaChuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora; cidade decretou estado de calamidade pública - Foto: Reprodução/@bombeirosmg

A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi atingida por fortes chuvas na noite de segunda-feira (23). Na manhã desta terça (24), a prefeita Margarida Salomão (PT-MG) decretou estado de calamidade pública, e as aulas foram suspensas em todas as instituições da rede municipal de ensino nesta terça-feira.

Uma das pessoas atingidas pela chuva é Angélica Rezende Moreira, 44, proprietária do restaurante Cantinho da Massa. "Perdi tudo do meu restaurante", afirmou ela. "De novo." O estabelecimento já havia sido atingido pela chuva há menos de dois meses.

"A água não abaixava de jeito nenhum. É isso aí que vocês estão vendo: é barro, é lama", contou ela à reportagem. "Pessoas perderam não só as coisas de casa, mas a vida. Ninguém mais quer ficar aqui."

Leia também

• Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá

• Chuvas em Juiz de Fora: ao menos 16 mortos e dezenas de desaparecidos

Como está a cidade
De acordo com a prefeitura, até segunda-feira já havia chovido mais que o dobro do volume esperado para todo o mês, tornando este o fevereiro mais chuvoso da história do município.

No bairro Nossa Senhora de Lourdes, foram registrados 186,1 milímetros de chuva apenas na segunda-feira. No mesmo período, o bairro Santa Rita acumulou 172,7 milímetros, e o Distrito Industrial, 161,2 milímetros.

O Rio Paraibuna subiu 65 centímetros em apenas 30 minutos e transbordou em diferentes pontos. Por causa disso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

Centenas de desabrigados
A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

Também foram registrados dezenas de deslizamentos e queda de árvores, que bloquearam vias em diferentes regiões, além do transbordamento de três córregos e do desabamento de duas edificações.

A Prefeitura de Juiz de Fora acionou a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Estadual. "Sugerimos também que as pessoas se desloquem o mínimo possível para evitar riscos desnecessários", afirmou a gestão municipal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter