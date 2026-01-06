A- A+

CARNAVAL Achados e Perdidos em Olinda: saiba como funciona o serviço durante as prévias de Carnaval Documentos e objetos pessoais podem ser entregues e recuperados na sede da Secretaria e Segurança Cidadã, no bairro do Varadouro

As prévias de Carnaval já estão movimentando as ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e, no meio da animação, é comum que foliões acabem perdendo documentos e outros pertences pessoais.

Neste período, a prefeitura da cidade reforça o funcionamento do serviço de Perdidos e Achados, garantindo um ponto oficial para a devolução e recuperação dos objetos e documentos encontrados pelos brincantes.

Funcionamento nas prévias carnavalescas

O atendimento acontece na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Avenida Santos Dumont, nº 177 - Lado B, Varadouro.

De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8h às 16h. Aos domingos, o atendimento é realizado das 14h às 20h.

Quem encontrar documentos ou objetos pessoais durante a folia pode entregá-los neste endereço, ou a um guarda municipal ou policial militar em serviço.

Também são pontos de recebimento:

Delegacia Móvel, na Avenidade Liberdade, nº 68, no bairro do Carmo;

Delegacia do Varadouro, na Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, nº 160;

Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), localizado na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 515, no Varadouro.

Para saber se um documento foi encontrado, o cidadão deve se dirigir à sede da Secretaria de Segurança Cidadã ou entrar em contato pelo WhatsApp por meio do seguinte número: (81) 98979-0054.

