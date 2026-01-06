Achados e Perdidos em Olinda: saiba como funciona o serviço durante as prévias de Carnaval
Documentos e objetos pessoais podem ser entregues e recuperados na sede da Secretaria e Segurança Cidadã, no bairro do Varadouro
As prévias de Carnaval já estão movimentando as ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e, no meio da animação, é comum que foliões acabem perdendo documentos e outros pertences pessoais.
Neste período, a prefeitura da cidade reforça o funcionamento do serviço de Perdidos e Achados, garantindo um ponto oficial para a devolução e recuperação dos objetos e documentos encontrados pelos brincantes.
Funcionamento nas prévias carnavalescas
O atendimento acontece na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Avenida Santos Dumont, nº 177 - Lado B, Varadouro.
De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8h às 16h. Aos domingos, o atendimento é realizado das 14h às 20h.
Quem encontrar documentos ou objetos pessoais durante a folia pode entregá-los neste endereço, ou a um guarda municipal ou policial militar em serviço.
Também são pontos de recebimento:
- Delegacia Móvel, na Avenidade Liberdade, nº 68, no bairro do Carmo;
- Delegacia do Varadouro, na Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, nº 160;
- Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur), localizado na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 515, no Varadouro.
Para saber se um documento foi encontrado, o cidadão deve se dirigir à sede da Secretaria de Segurança Cidadã ou entrar em contato pelo WhatsApp por meio do seguinte número: (81) 98979-0054.