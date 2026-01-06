Ter, 06 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL

Achados e Perdidos em Olinda: saiba como funciona o serviço durante as prévias de Carnaval

Documentos e objetos pessoais podem ser entregues e recuperados na sede da Secretaria e Segurança Cidadã, no bairro do Varadouro

Reportar Erro
O serviço de entrega e devolução funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16O serviço de entrega e devolução funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 - Foto: PMO/Secom/Divulgação

As prévias de Carnaval já estão movimentando as ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e, no meio da animação, é comum que foliões acabem perdendo documentos e outros pertences pessoais.

Neste período, a prefeitura da cidade reforça o funcionamento do serviço de Perdidos e Achados, garantindo um ponto oficial para a devolução e recuperação dos objetos e documentos encontrados pelos brincantes.

Leia também

• Queima da Lapinha: entenda o rito que encerra ciclo natalino; Recife e Olinda têm programação

• Prévias do Carnaval de Olinda ocorrem já a partir do dia 1º; confira o calendário de janeiro

Funcionamento nas prévias carnavalescas
O atendimento acontece na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Avenida Santos Dumont, nº 177 - Lado B, Varadouro.

De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8h às 16h. Aos domingos, o atendimento é realizado das 14h às 20h.

Quem encontrar documentos ou objetos pessoais durante a folia pode entregá-los neste endereço, ou a um guarda municipal ou policial militar em serviço.

Também são pontos de recebimento:

Para saber se um documento foi encontrado, o cidadão deve se dirigir à sede da Secretaria de Segurança Cidadã ou entrar em contato pelo WhatsApp por meio do seguinte número: (81) 98979-0054.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter