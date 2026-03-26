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RACISMO NO RIO 'Perdoei, mas não gostaria que ficasse impune', diz vítima de injúria racial praticada por argentina MPRJ propõe indenização de R$ 190 mil, em troca das medidas cautelares impostas à acusada, o que ainda vai ser analisado pela Justiça

A operadora de caixa Beatriz da Silva Pereira, de 43 anos, conta que tem dificuldades para esquecer o que se passou com ela no dia 14 de janeiro. Ela é uma das vítimas da turista argentina Agostina Páez, ré por injúria racial, que naquele dia, agrediu verbalmente a funcionária com termos racistas e fez gestos imitando um macaco diante de outros funcionários de um bar em Ipanema, na Zona Sul.

A turista e as vítimas participaram de uma audiência de instrução e julgamento, nesta terça-feira, na 37ª Vara de Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Beatriz conta que na ocasião aceitou o pedido de perdão da argentina, mas que isso não a impede de continuar buscando por justiça.

O julgamento ainda não está encerrado mas, segundo a defesa da argentina, a promotoria concordou com o pedido de revogação das medidas cautelares (uso de tornozeleira, retenção de passaporte e proibição de deixar o pais), mediante o pagamento de reparação por danos morais às vítimas. Entretanto, para voltar ao seu país, Agostina terá de, antes, depositar metade do que foi proposto pelo Ministério Público. Na Argentina ela teria de prestar serviços à comunidade.

Segundo a advogada, o juízo ainda não definiu o valor da indenização por danos morais que a acusada terá de pagar às vítimas, mas o Ministério Público teria opinado por um valor equivalente a 120 salários-mínimos (cerca de R$ 190 mil). O MP confirma. Agostina, que em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no consulado de seu país, demonstrou arrependimento de seu ato, disse que durante a audiência já havia pedido perdão pessoalmente às vítimas.

Beatriz confirma o pedido de perdão e contou que num primeiro momento aceitou, mas acrescentou que o episódio ainda mexe muito com ela e , por isso, não gostaria que o caso ficasse impune.

"Perdoei na hora, porque acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas é um episódio que ainda mexe comigo e não gostaria que ficasse impune, porque racismo é muito grave", afirmou a operadora de caixa.

Beatriz contou que no dia em que aconteceu o episódio, a turista já teria descido do terceiro andar, onde se encontrava, aparentemente alterada, por causa da discordância em relação ao valor da conta. De acordo com o seu relato, a mulher teria começado a agredi-la verbalmente, utilizando termos racistas .

Um garçom também foi alvo dos ataques racistas. Revoltado com a situação, ele passou a filmar a cliente. Foi quando, ao atravessar a rua, Agostina se virou novamente para o estabelecimento e gritou "monos" (macacos, em espanhol), além de fazer movimentos corporais e ruídos típicos de primatas.

A operadora de caixa contou que na noite seguinte, quando voltou ao local de trabalho, a sensação que tinha era de que cada pessoa que se aproximava dela queria agredi-la. Ela disse que ainda demorou um tempo para tudo voltar ao normal.

"Levei dias para digerir a situação. Fui trabalhar porque pago aluguel, preciso educar meu filho e tudo mais. Infelizmente não pude me entregar ao medo, receio, nada disso", diz a operadora de caixa.

Beatriz conta que deixou a audiência sem saber ao certo o que vai acontecer com a argentina, mas espera que a justiça seja feita:

"Se eu fizer qualquer coisa ilegal, por não ser rica, eu ia pagar por tudo e até mais. E ela saiu do país dela, fez uma coisa que é abominável e vai sair simplesmente assim, pedindo desculpas?", questionou.

Durante a entrevista coletiva no consulado, a turista argentina, que também é advogada, afirmou estar arrependida e pediu perdão às vítimas.

"Estou muito arrependida. Eu errei. Cometi um erro muito grave. Nunca tive a intenção de ofender nem de discriminar", disse, acrescentando que mesmo que seu ato tenha sido em reação a uma suposta ofensa, não há justificativa para o que ela fez. "Por isso estou muito arrependida e peço perdão novamente", completou.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio esclareceu que o juízo só vai se manifestar sobre a revogação das medidas cautelares após a apresentação das alegações finais do assistente de acusação. Por decisão da justiça, ela está proibida de sair do país, teve o passaporte retido e precisa usar a tornozeleira eletrônica. O julgamento ainda não foi finalizado. Segundo o TJRJ, até agora foram ouvidos os depoimentos de sete testemunhas e o interrogatório da ré.

Advogada argentina Agostina Páez, de 29 anos, cometeu ato de racismo no Rio de Janeiro | Foto: Redes Sociais/Reprodução

"Ainda durante a audiência, após o Ministério Público apresentar suas alegações finais, foi deferido pelo juízo o ingresso no processo do assistente de acusação, que terá cinco dias de prazo para apresentar suas alegações. A defesa da turista argentina, por sua vez, pediu a revogação das medidas cautelares impostas a ela - proibição de saída do país, a retenção do passaporte e o uso de tornozeleira eletrônica. O juízo, porém, só se manifestará a respeito após a apresentação das alegações finais do assistente de acusação", diz a nota.

O MPRJ informou, também por meio de nota, que a Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital se manifestou contra o pedido da defesa da turista argentina para que aguarde a sentença em seu país de origem sem a devida garantia ao juízo para o pagamento de eventual reparação às vítimas.

"Em resposta ao pedido de revogação das medidas cautelares, a Promotoria condicionou a aceitação ao pagamento de caução correspondente a pelo menos 50% das indenizações requeridas — fixadas em 120 salários-mínimos para cada vítima — conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A Promotoria destaca ainda que o crime de racismo é inafiançável e que eventual reparação mínima será definida em sentença", diz a nota.

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