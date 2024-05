A- A+

Um misto de emoção e renovação da fé tomou conta de cerca de 300 peregrinos brasileiros, nesta segunda-feira (20), na cidade de Lanciano, situada na região dos Abruzos, na Itália Central. Lá aconteceu o primeiro milagre eucarístico reconhecido pela Igreja Católica: o milagre eucarístico de Lanciano.

Os fiéis, que integram a caravana da Obra de Maria, puderam ver de perto a hóstia e o vinho transformados em carne e sangue, segundo os registros da Igreja Católica.

A eucaristia

A eucaristia trata-se de uma celebração católica, que lembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também é conhecida como comunhão, em que há o recebimento da hóstia consagrada, o símbolo do corpo de Cristo.

O milagre

Segundo os registros da Igreja Católica, durante uma missa realizada no século VII, na Igreja de São Legonziano, um monge teria duvidado da presença de Cristo na eucaristia. Nesse momento, a hóstia transformou-se em carne e o vinho, em sangue. O acontecimento, à época, gerou um grande assombro na sociedade.

Após vários séculos, a Igreja Católica passou a realizar inspeções para verificar o acontecimento. Essas verificações remontam ao ano de 1574, mas apenas entre as décadas de 70 e 80 os exames puderam ser realizados com bases científicas mais avançadas.

A Igreja requisitou uma investigação científica à equipe do professor Odoardo Linoli, da Universidade de Siena, na Itália. Segundo os resultados dos testes, a carne, proveniente da transformação da hóstia, e o sangue, que se originou a partir do vinho, eram humanos.

Além disso, também foi comprovado, segundo a equipe científica do professor Linoli, que a carne e o sangue são do tecido cardíaco e do grupo sanguíneo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário, tecido que, de acordo com a fé católica, teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação.



Experiências de fé

Casal Afonso e Maria José Queiroz - Foto: Leusa Santos / Folha de Pernambuco



O casal Afonso e Maria José Queiroz, que veio de Brasília e se integrou à caravana de frei Gilson, destacou a importância da renovação da fé ao visitar Lanciano. “É uma confirmação da fé que a gente tem no evangelho”, diz ele, que é engenheiro aposentado e tem 71 anos. “Eu acho importante esses encontros religiosos para fortalecer ainda mais a nossa fé”, completa ela, que tem 69 anos e é aposentada do setor de taquigrafia do Senado Federal.



As irmãs Sônia Nunes e Josefina Nunes - Foto: Leusa Santos / Folha de Pernambuco

As irmãs Sônia Nunes, 59 anos, e Josefina Nunes, 61, vieram de Minas Gerais e destacam como uma experiência inesquecível. “Era um sonho, eu sempre li sobre esse milagre e só tenho a agradecer a oportunidade de poder estar aqui”, diz Sônia. “É uma energia muito grande”, destaca Josefina.



Frei Gilson

Frei Gilson, 36 anos, é um líder religioso radicado em São Paulo. Seu trabalho de evangelização é bastante conhecido no meio carismático através da música. No YouTube, seu canal, “Frei Gilson - Som do Monte Oficial”, possui quase cinco milhões de seguidores e mais de um bilhão de visualizações atualmente.



* A jornalista viajou a convite da Obra de Maria



