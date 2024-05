Peregrinos da Obra de Maria visitam a gruta de São Miguel Arcanjo, na Itália; veja imagens

A- A+

Peregrinos da Obra de Maria juntaram-se a outras centenas de fiéis nesta quarta (22) e visitaram a gruta de São Miguel Arcanjo. O local fica no Monte Santo Ângelo, na região da Puglia, na Itália, e tem intensa visitação de turistas o ano inteiro.



Para os católicos, São Miguel Arcanjo é o santo mais poderoso que existe. A ele, são conferidas as tarefas de combate, de resgate de almas perdidas no inferno e de proteção contra o mal, conforme os escritos bíblicos.

O Santuário Basílica de São Miguel Arcanjo tornou-se Patrimônio Histórico pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2011. A gruta de São Miguel abriga um altar onde há uma imagem do santo empunhando uma espada. O local é considerado uma consagração divina, já que o próprio arcanjo teria tornado o lugar sagrado.

Segundo a tradição religiosa, qualquer objeto que for encostado nas paredes de pedra da gruta torna-se uma relíquia, ou seja, um objeto sagrado. Além da gruta, os fiéis e turistas também podem visitar o castelo medieval, que integra o conjunto arquitetônico da área.



* - A jornalista viajou a convite da Obra de Maria

