Peregrinos da Obra de Maria vivem a emoção da Vigília de Pentecostes com o Papa Leão XIV, em Roma

No coração da Igreja Católica, a Praça São Pedro se encheu de fé, alegria e unidade com a solene vigília de Pentecostes presidida pelo Papa Leão XIV. A celebração, que fez parte do Ano Jubilar das Novas Comunidades, reuniu cerca de 70 mil fiéis de mais de 100 países no sábado à noite, no Vaticano. Os peregrinos da Obra de Maria acompanharam a vigília e participaram do Congresso Internacional de Pentecostes 2025, organizado pela comunidade durante três dias na capital italiana.





Sob o céu aberto e o calor típico do verão romano, o Papa chegou ao local em seu papamóvel, abençoando as crianças e acolhendo os fiéis. Como parte das celebrações do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades, a Vigília de Pentecostes, considerada o ponto alto espiritual do evento jubilar, começou com a liturgia da Palavra, o canto do hino Veni Creator Spiritus e o acendimento simbólico de sete lamparinas a partir da luz do Círio Pascal. Após a proclamação do Evangelho de Lucas (4,16-21), o Santo Padre, em sua homilia, recordou que “o Espírito do Senhor está sobre nós”, destacando a missão evangelizadora da Igreja, a importância da sinodalidade e a comunhão entre os povos.



Celebrado cinquenta dias após a Páscoa, Pentecostes é considerado o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos para renovar a igreja. O Papa recordou que, naquele momento, o Espírito concedeu unidade, coragem e liberdade aos discípulos, e que hoje continua a agir na Igreja. Segundo o Santo Padre, é preciso ter fé para superar os desafios do mundo atual. "Se não nos movermos mais como predadores, mas sim como peregrinos, a terra descansará, a justiça prevalecerá, os pobres se alegrarão e a paz reinará", disse o Pontífice, convidando os fiéis a serem fermento de esperança no mundo.



PRESENÇA DE DEUS



Entre os milhares de fiéis, a emoção era visível. “É difícil descrever a emoção que senti”, contou Maria Isabel Baião Dias, de 76 anos, peregrina da Obra de Maria. “Participo de peregrinações desde criança, mas cada uma toca meu coração de um jeito único. Estar na Vigília de Pentecostes, tão próxima do Papa, mesmo a alguns metros de distância, foi como estar diante de um mistério sagrado. Me emocionei profundamente. Senti a presença viva de Deus, e, mais uma vez, minha fé foi renovada. Amo ser católica e poder viver momentos como esse só fortalece ainda mais meu caminho de fé.”

Para Giselle Soares Dias, de 40 anos, nora de Isabel que também estava peregrinando com a Obra de Maria, foi um momento único, vivenciado ao lado da sobra e de seu marido, Liandro Baião Dias. "Mesmo não conseguindo ver o Papa de perto na Vigília, a emoção foi enorme. Todos ao meu redor sentiam algo diferente, como se o Espírito Santo nos tocasse. Hoje (domingo), conseguimos vê-lo passar no papamóvel e foi um arrepio geral, todos gritando ‘Papa Leone!’ com bandeiras de tantos movimentos. Uma bênção imensa", revelou.



Na manhã do Domingo de Pentecostes, o Papa Leão XIV presidiu a solene Celebração Eucarística na Praça de São Pedro, diante de uma multidão comovida de fiéis vindos de todo o mundo. Em sua homilia, o Santo Padre refletiu sobre o significado profundo daquele dia, recordando que, no Pentecostes, as portas do Cenáculo se abriram e os discípulos, fortalecidos pelo Espírito Santo, ultrapassaram todas as fronteiras.



PENTECOSTES DA ESPERANÇA



A Comunidade Obra de Maria organizou toda a programação do Congresso Internacional de Pentecostes, que aconteceu de 6 a 8 de junho na Basílica Sant’Andrea della Valle, em Roma. O evento reuniu comunidades, pregadores, músicos e milhares de fiéis em três dias intensos de espiritualidade, formação e louvor.



“Pentecostes é o tempo da descida do Espírito Santo sobre nós. Roma, como coração da Igreja, foi o palco ideal para reacender a esperança no mundo inteiro", disse Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria.



O domingo foi inteiramente dedicado ao louvor e à exaltação do Espírito Santo. Os peregrinos se reuniram na Basílica Sant’Andrea della Valle, em Roma, para uma tarde intensa de músicas de evangelização, oração e ação de graças. “Sem Pentecostes em nossas vidas, somos pessoas sem vida”, disse a cantora Eliana Ribeiro, após apresentar canções como “Enviai” e “Água da Vida”.



Na sequência, Irmã Kelly Patrícia e o Instituto Hesed deram continuidade aos momentos de louvor com grandes sucessos como “Minha Vitória Chegou”, “São Miguel”, “Espírito Santo, Inspirai-Me” e “Generalíssima Imaculada”, que conduziram os fiéis à intimidade com Deus e a crer no santo anjo.



Gilberto Barbosa destacou durante o congresso o quanto o cantor e missionário Dunga é importante para que a Obra de Maria organizasse o Congresso Internacional de Pentecostes. Dunga, por sua vez, convidou todos para participar do congresso internacional dos 60 anos da renovação carismática, que será realizado durante a celebração de Pentecostes, em 2027, na Terra Santa. “Quem nunca foi, vai viver a maior experiência espiritual na vida”, disse.



Por fim, Padre Reginaldo Manzotti entrou para animar os fiéis com clássicos da música católica, como “Derrama o Teu Amor Aqui”, “Só Porque Você Veio”, “Restaura a Família” e “Eu Navegarei”. Em suas falas, o sacerdote recordou temas como colocar a fé como pilar, a importância da família e sobre não desistir nos momentos difíceis.

