EUA Perfil da Casa Branca nas redes sociais publica charge zombando de migrante presa Modelo de publicação é tendência no governo de Donald Trump, que já foi retratado, por exemplo, após a tentativa de assassinato que sofreu durante a campanha eleitoral

A Casa Branca zombou nesta quinta-feira de uma migrante dominicana, que "chorou" ao ser detida, por meio de um meme como aqueles criados com inteligência artificial que estão inundando as redes sociais recriando o estilo do Studio Ghibli.

No desenho, publicado na rede social X e também no Instagram, uma mulher algemada é vista chorando muito e vestindo uma calça de moletom cinza, um suéter preto justo e uma grade na cabeça como cocar.

Ao lado dela, um agente de uniforme verde cáqui a observa com uma expressão séria. Ao fundo, uma bandeira americana.

O meme é acompanhado por um texto da Casa Branca datado de 18 de março e intitulado "Traficante de fentanil é presa".

"Virginia Basora-Gonzalez, uma criminosa estrangeira anteriormente deportada e condenada por tráfico de fentanil, foi presa" por membros do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na Filadélfia (norte) "após retornar ilegalmente aos Estados Unidos", acrescenta a publicação.

Há duas fotografias da migrante com as mãos algemadas atrás das costas. Em uma delas ela parece estar chorando.

Se você clicar no texto, poderá ver a mensagem completa: "Ela chorou quando foi presa (foto em anexo)", escreve o governo dos EUA, em meio à sua cruzada contra a imigração ilegal.

Com esse meme, a Casa Branca parece estar se juntando ao fenômeno viral de usar inteligência artificial para recriar cenas no estilo do Studio Ghibli, conhecido mundialmente por filmes como "A Viagem de Chihiro", "Meu Vizinho Totoro" e "O Menino e a Garça".

A atualização do ChatGPT, um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, inclui um gerador de imagens que recria o estilo característico do prestigiado estúdio de animação japonês.

Internautas usaram a nova ferramenta para recriar cenas famosas ou tirar autorretratos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, não é exceção à tendência que se tornou viral.

Em alguns memes, ele aparece após a tentativa de assassinato que sofreu durante a campanha eleitoral ou em meio a uma altercação verbal com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca.

Um de seus conselheiros mais próximos, o magnata da tecnologia Elon Musk, aderiu à tendência em sua conta X com uma imagem na qual ele aparece como o personagem Rafiki de O Rei Leão segurando Doge triunfantemente.

