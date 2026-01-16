A- A+

MUNDO Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes "Presidente Trump vai te jogar na cadeia", diz a postagem

O perfil do departamento de Estado dos Estados Unidos em português fez uma postagem em uma rede social com uma mensagem de ameaça a imigrantes.

O post traz uma imagem com uma foto de Donald Trump e a frase “Envia-os de volta”. A legenda diz:

“Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio”.

A mesma postagem também foi feita na página do Departamento de Estado em inglês e em espanhol.

ICE

O governo de Donald Trump vem atuando fortemente contra imigrantes. Desde o início de seu segundo mandato, os EUA já deportaram milhares de pessoas de diversas nacionalidades.

A força policial chamada ICE atua em várias cidades prendendo pessoas que estariam supostamente de maneira ilegal no país.

Na semana passada, milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades dos EUA para protestar contra a atuação do ICE em Minneapolis, que matou a tiros uma cidadã norte-americana de 37 anos.

Veja também