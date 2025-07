Perfume lançado por Donald Trump custa mais do que fragrâncias vendidas por grifes de luxo

A- A+

Enquanto o Senado dos Estados Unidos passava a madrugada de segunda-feira debatendo a agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, — entre idas e vindas sobre tarifas e o orçamento —, o próprio Trump fazia um anúncio inusitado. “Os perfumes Trump chegaram”, publicou na rede Truth Social naquela noite, entre posts sobre receitas tarifárias e o projeto de gastos. “Eles se chamam ‘Victory 45-47’ porque são sobre Vencer, Força e Sucesso.”



A linha de fragrâncias de edição limitada, voltada para homens e mulheres, vem em frascos de 100 ml adornados com uma estatueta dourada do próprio Trump no topo. Sua assinatura aparece na base. Cada frasco custa quase US$ 250 (o equivalente a cerca de R$ 1.365), valor superior ao de perfumes de luxo similares como o Sauvage da Dior (US$ 165, ou R$ 901) ou o clássico Nº 5 da Chanel (US$ 110, cerca de R$ 600).

As Trump Fragrances se somam à lista cada vez maior de produtos licenciados com o nome e a imagem do ex-presidente, que agora inclui celular, tênis de cano alto e baixo, relógios cravejados de diamantes, guitarras com o slogan “Make America Great Again” no braço e cartas colecionáveis digitais com ele em poses heroicas teatrais, às vezes vestido como super-herói. Os produtos são vendidos por meio de acordos de licenciamento que, segundo suas declarações financeiras, geram mais de US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 38,2 milhões) em receita.



“Victory 45-47” é a segunda linha de fragrâncias presidenciais. A primeira, chamada “Fight, Fight, Fight” (“Lute, Lute, Lute”), foi lançada durante a campanha. A embalagem dessa fragrância trazia uma foto triunfante de Trump com o punho erguido, em referência a uma tentativa de assassinato contra ele no ano passado. Em vídeos online, críticos e entusiastas de perfumes observaram que o frasco enviado de “Fight, Fight, Fight” tinha apenas um adesivo como logotipo, mas relataram que o cheiro era “refrescante”.



As Trump Fragrances “representam a vitória”, declarou Trump, em um vídeo publicado no site da marca, posando diante de quatro bandeiras americanas. “Garanta o seu frasco e não se esqueça de pegar um para alguém que você ama. Eles vão agradecer — e ainda vão cheirar bem.”

O site das fragrâncias Trump oferece poucos detalhes sobre os produtos — como onde são fabricados ou quais são os ingredientes. Representantes da empresa licenciadora não responderam aos pedidos de comentário. As páginas dos produtos indicam apenas que os perfumes estão em estoque e serão enviados “imediatamente”.

Qual é o cheiro do novo perfume de Trump?

Quanto à descrição dos aromas, o site afirma que a versão masculina do “Victory 45-47” “combina notas ricas e masculinas”, enquanto a versão feminina oferece uma “fragrância sofisticada e sutilmente feminina”. Mas, afinal, a que cheiram a masculinidade, a feminilidade — ou mesmo a vitória?

Segundo Elena Knezevic, editora e cofundadora do fórum especializado em fragrâncias Fragrantica, que conseguiu avaliar os produtos, o perfume masculino é “inofensivo, bastante discreto, adequado para escritório”, com notas de cardamomo e um fundo amadeirado-ambarado. Já a versão feminina traz aromas de baunilha e gardênia com um “leve toque gourmand de morango”. No geral, escreveu ela, trata-se de um perfume “agradável e genérico, mas longe de ser ruim”.

A generalidade dos cheiros é comum em perfumes de celebridade, explicou Derek Guy, crítico de moda masculina e colunista, em entrevista. — Entre os aficionados por perfumes, geralmente há ceticismo com fragrâncias de celebridade — disse ele, já que essas fórmulas tendem a apostar em aromas agradáveis e populares para vender mais unidades.

"Esse produto, em outras palavras, não nasceu de uma paixão por fragrâncias nichadas ou intrigantes", acrescentou.

Trump, aliás, já tinha experiência nesse mercado. Em 2012, ele lançou a linha “Success” (“Sucesso”). Em uma reportagem da revista GQ sobre o perfume — que o chamou de “entusiasta de fragrâncias” —, Trump foi questionado sobre como seria o cheiro do sucesso.

"Não posso dizer que é doce. Não posso dizer que é floral. Eu diria que tem um bom cheiro", respondeu.

Veja também