INCÊNDIO NO RECIFE Perícia recolhe gravador de imagens do Lar Paulo de Tarso; local ficará fechado Peritos retornarão ao endereço na próxima segunda-feira (17)

Uma equipe de perícia do Instituto de Criminalística (IC) recolheu os gravadores de imagens do Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, onde aconteceu um incêndio na madrugada desta sexta (14).



A equipe retornará ao local na manhã da próxima segunda-feira (17) para dar continuidade às investigações.

Até o retorno da equipe, a área permanecerá com acesso proibido. Faixas isolam o perímetro.





No incêndio, quatro pessoas morreram após inalar a fumaça tóxica causada pelas chamas. Outras 13 ficaram feridas e estão recebendo atendimento médico.



O gravador será levado para análise do laboratório do Instituto de Criminalística (IC), caso o seu funcionamento não tenha sido afetado pelo fogo.

"Recolhemos os DVRs onde estão gravadas as imagens. Fizemos uma avaliação técnica, mas ainda não terminamos. Sabemos do incêndio, e agora temos que concluir com trabalhos de laboratório, de imagens, para termos convicção", disse o perito Fernando Luiz Silva.

Ele afirmou que a sala do Lar Paulo de Tarso foi onde o fogo mais fez estragos, e também que está avaliando se o curto circuito que aconteceu foi o causador do incêndio, ou uma consequência.

"A perícia está em andamento. A sala estava mais prejudicada pelo fogo. Lá, vimos televisão e ventilador. Estamos avaliando se o curto foi causa ou efeito", complementou o perito.

O prazo para que a perícia seja concluída é de 30 dias, podendo sofrer adiamento.

