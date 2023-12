A- A+

calor Perigo potencial: Inmet emite alerta devido a baixa umidade em 11 estados e no DF Regiões Centro-Oeste e Sudeste, assim como partes das regiões Norte e Nordeste, enfrentam nova onda de calor extremo, com máximas acima de 40°C

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, devido a baixa umidade do ar em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal. Nesses locais, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%. O país volta a enfrentar, nesta semana, uma nova onda de calor extremo, com temperaturas acima de 40ºC nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, assim como partes das regiões Norte e Nordeste.

A baixa umidade acendeu o alerta nos estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.

O alerta do Inmet vale das 9h10 até 23h desta sexta-feira. Apesar do tempo seco, o instituto considera que os riscos de incêndios florestais e à saúde não são elevador. Mas lista uma série de instruções a serem seguidas pelos moradores das regiões afetadas:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

De acordo com a plataforma Climatempo, a região mais crítica é a do encontro dos estados da Bahia, Tocantins e Goiás, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

Calor extremo

A partir da desta sexta-feira, o Centro-Oeste e Sudeste, assim como partes das regiões Norte e Nordeste, enfrentarão temperaturas extremas, com máximas acima de 40°C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia.

Alerta nível laranja

O Inmet emitiu um aviso meteorológico de nível laranja (perigo) na manhã da última terça-feira, alertando para a persistência da onda de calor por pelo menos quatro dias consecutivos. O órgão destaca que a intensidade do aviso está vinculada à duração do fenômeno, não apenas às variações absolutas de temperatura.

Inmet emitiu alerta laranja pela onda de calor predominante nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste — Foto: Inmet

Veja também

Caso de polícia Turista desaparece de cruzeiro que veio da Europa para o Brasil; navio aportou no Recife