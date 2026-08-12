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escorpiões Período chuvoso aumenta atenção para picadas de escorpiões em Pernambuco; saiba o que fazer Durante o período mais chuvoso, os escorpiões podem deixar os locais onde costumam permanecer em busca de abrigo

Os meses de julho, agosto e setembro são marcados pelo aumento na incidência de picadas de escorpião em Pernambuco. O período exige atenção da população para os cuidados necessários em caso de acidente.



Segundo o diretor-geral de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Eduardo Bezerra, o aumento de casos está relacionado a fatores ambientais.



Ele aponta que, durante o período mais chuvoso, os escorpiões podem deixar os locais onde costumam permanecer em busca de abrigo. "Em épocas mais chuvosas, os escorpiões ficam desalojados e acabam saindo por conta dessa exposição à chuva", explicou Eduardo Bezerra.



A mudança no comportamento costuma ser percebida a partir de julho e se estender até setembro, período de maior reprodução do animal e incidência de picadas em humanos, quando o escorpião injeta sua peçonha através do ferrão.

"Não é um aumento gigante, é algo que a gente observa dentro da sazonalidade, mas precisa alertar a população", afirmou.

Diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, explica o que fazer em caso de picada de escorpião | Foto: SES-PE/Divulgação

O Ministério da Saúde aponta que as manifestações comuns após a picada são sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, sialorreia, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo e choque.



Segundo a SES-PE, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 9.125 casos de picadas de escorpiões em Pernambuco. No mesmo período do ano anterior, o acumulado foi de 9.219 casos.



A pasta também divulgou os números registrados ao longo de todo o ano de 2025 e de 2024. De janeiro a dezembro do ano passado, foram contabilizadas 19.608 picadas de escorpiões. Número superior aos 15.844 registrados em 2024.

Orientações

Mesmo sem um cenário considerado alarmante, a orientação é para que a população mantenha os cuidados, principalmente porque crianças e idosos são considerados mais vulneráveis. Nesses grupos, a picada pode evoluir para um quadro mais grave.

"Eles são mais vulneráveis e o veneno pode levar a óbito. Normalmente, em adultos, o veneno não é letal. É extremamente raro que haja óbito. O primeiro passo é ir imediatamente na unidade de saúde mais próxima, que fará a avaliação", orientou.

Eduardo Bezerra afirma que a dor da picada é muito intensa, e orienta que não devem ser utilizados medicamentos por conta própria ou soluções caseiras na tentativa de aliviar os sintomas. "Não existe remédio caseiro para isso. É um veneno, pode intoxicar a pessoa", destacou.



Na maioria dos casos em que a vítima é um adulto, o atendimento é realizado na própria unidade de saúde, com o uso de medicamento analgésico para o controle da dor.

Período é de maior reprodução do animal e de incidência de picadas em humanos | Foto: Miva Filho/SES-PE/Divulgação

Já crianças e idosos precisam de uma avaliação mais cuidadosa devido ao maior risco de agravamento. Quando necessário, o paciente é encaminhado para atendimento especializado e poderá receber o soro antiescorpiônico.



Atualmente, tal atendimento é realizado no Hospital Geral de Areias (HGA), na Zona Oeste do Recife, para onde o paciente pode ser encaminhado após uma primeira avaliação na unidade de saúde.



Antes, o serviço era ofertado no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana, mas foi transferido temporariamente ao HGA devido às obras de requalificação do setor, ainda sem prazo para ser finalizada.



Prevenção

Entre as formas de prevenir a presença de escorpiões, o Ministério da Saúde orienta acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes que possam ser mantidos fechados. O objetivo é evitar baratas, moscas ou outros insetos que fazem parte da alimentação dos escorpiões.



Também é recomendado manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas. Sacudir e examinar roupas e sapatos antes de usá-los e evitar colocar as mãos sem luvas em buracos também integram os cuidados preventivos.



Menos chuvas, menor incidência

O diretor-geral de Vigilância Ambiental destaca que, com a diminuição das chuvas, a expectativa é de redução gradual da presença dos escorpiões e, consequentemente, dos registros de acidentes.

"Com a chuva diminuindo e o sol mais prevalente, a tendência é que reduza um pouco", explicou Eduardo Bezerra.

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