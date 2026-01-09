A- A+

MEIO AMBIENTE Período de defeso do caranguejo-uçá começa em Pernambuco; caça e venda estão proibidas até abril Durante a reprodução, a espécie faz a "andada", quando sai das tocas para acasalar, ficando mais exposta e vulnerável

O mês de janeiro marca o início do período de reprodução do caranguejo-uçá e de defeso da espécie, ficando proibido caçar, comprar e/ou vender o crustáceo, que é símbolo dos manguezais.

O caranguejo-uçá, fundamental na manutenção do equilíbrio ambiental, vive em tocas escavadas no solo do mangue e se alimenta de folhas e matéria orgânica.

Durante a reprodução, a espécie faz a "andada", quando sai das tocas para acasalar, ficando mais exposta e vulnerável. Para proteger o ciclo, está em vigor o período de defeso do crustáceo.

A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) lembra que, de janeiro a abril, é proibida a captura, manutenção em cativeiro, transporte, comercialização, beneficiamento, industrialização e armazenamento do caranguejo-uçá.

A exceção é válida apenas para estabelecimentos que já possuem estoque previamente declarado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), mediante apresentação da documentação exigida no site da pasta.

O caranguejo-uçá é conhecido como "engenheiro do ecossistema" por contribuir diretamente na reciclagem de nutrientes, aeração e oxigenação do solo, e limpeza natural dos mangues.

"Respeitar o período de defeso é uma medida fundamental para garantir a reprodução da espécie, a manutenção da biodiversidade e a saúde dos manguezais, ambientes que atuam como berçários naturais, protegem a linha de costa e contribuem para o equilíbrio climático", destaca a CPRH.

Casos de captura, transporte, comercialização ou manutenção irregular da espécie devem ser denunciados pelo telefone (81) 3182-8923 ou e-mail [email protected].



Pescadores artesanais que dependem exclusivamente dessa atividade e possuem registro ativo no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) têm direito ao seguro-defeso.

