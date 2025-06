Período de inscrições para o Centro de Educação Musical de Olinda encerra neste domingo (8)

A- A+

As inscrições para o processo seletivo do Centro de Educação Musical de Olinda (CEMO) seguem abertas até o próximo domingo (8). A instituição, vinculada à Secretaria de Educação do município, está localizada na Avenida Pan Nordestina, no bairro de Salgadinho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial: cemoolinda.com.

Inicialmente previsto para encerrar no último sábado (31), o prazo foi prorrogado. Segundo a diretora do CEMO, Keila Souza, a prorrogação oferece mais tempo para que crianças, adolescentes, jovens e adultos possam garantir sua participação.

“Nosso compromisso é democratizar o acesso à educação musical. Essa ampliação permite que mais pessoas conheçam e ingressem na instituição”, destacou.

As vagas estão disponíveis para candidatos a partir de 7 anos de idade, sem limite máximo de idade. Os cursos ofertados têm taxa de matrícula e mensalidades fixadas no valor de R$ 45.

Para os públicos adolescente, jovem e adulto, os interessados podem optar por duas modalidades:



– Regular, com duração de cinco anos e formação completa;

– Livre, com duração de dois anos, focada exclusivamente na prática instrumental.

