A- A+

Notícias 'Período refratário': entenda por que algumas mulheres só querem dormir depois do sexo Pesquisadores encontraram evidências de uma 'pausa' temporária após o orgasmo, durante a qual o desejo e a receptividade sexual podem diminuir

Muitos homens só querem saber e dormir depois do sexo. Entretanto, um novo estudo revela que as mulheres também podem vivenciar sua própria versão do período refratário, ficando mais interessadas em relaxar e dormir após o orgasmo.

Pesquisadores do Instituto de Ciências Médicas TSS Shripad Hegde Kadave, na Índia, encontraram evidências de uma "pausa" temporária após o orgasmo, durante a qual o desejo e a receptividade sexual podem diminuir.

Para o estudo, foram recrutadas 117 mulheres adultas sexualmente ativas e em relacionamentos estáveis. As participantes responderam a um questionário padrão que avaliava a função sexual feminina e mantiveram diários registrando seus encontros sexuais e orgasmos.

A análise revelou que 94% das mulheres experimentaram "aversão total à atividade sexual" após o orgasmo.

As mulheres relataram sentir-se sexualmente satisfeitas, emocionalmente realizadas ou simplesmente muito cansadas para continuar a atividade sexual após atingirem o orgasmo.

Outros disseram que preferiam descansar, abraçar-se ou adormecer em vez de buscar mais estímulos sexuais.

"O fenômeno do orgasmo e o subsequente período refratário em mulheres permanecem um mistério, apesar de anos de pesquisa. Logicamente, seria de esperar que um período refratário se seguisse ao orgasmo, uma vez que este é mediado por processos neurais", escreveram os autores no The Journal of Sexual Medicine.

Ícaro, dupla de Gilmar, anuncia pausa após diagnóstico de síndrome compartimental na perna; entenda o que é a condição

No entanto, os pesquisadores descobriram que as mulheres que atingiram o prazer máximo, mas não chegaram ao orgasmo, notaram um aumento do prazer com a continuação da atividade sexual.

'Nosso estudo indica que mulheres que têm orgasmos durante relações sexuais são mais propensas a apresentar um período refratário absoluto que varia de 30 minutos a 21 horas", disseram.

Os resultados desafiam décadas de conhecimento convencional e sugerem que as mulheres, assim como os homens, podem precisar de tempo para se recuperar após o orgasmo.

Veja também